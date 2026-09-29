Autoritățile caută soluții pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu apă, în contextul situației hidrologice dificile din țară. Mai multe măsuri și scenarii de intervenție au fost analizate astăzi la Guvern, în cadrul unei ședințe convocate de prim-ministrul Vasile Tofan.

La discuții au participat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, reprezentanții Administrației Naționale „Apele Moldovei”, ai Primăriei municipiului Chișinău și ai S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

În cadrul ședinței au fost prezentate date actualizate privind situația hidrologică și prognozele pentru perioada următoare. Oficialii au analizat mai multe scenarii privind evoluția nivelului apei și au discutat despre măsurile care ar putea fi aplicate în cazul agravării situației.

O atenție deosebită a fost acordată alimentării cu apă a municipiului Chișinău. Potrivit autorităților, în prezent, consumatorii deserviți de „Apă-Canal Chișinău” beneficiază de apă în regim normal, iar instalațiile funcționează în parametrii obișnuiți.

În același timp, nivelul fluviului Nistru și debitele de apă sunt monitorizate permanent, pentru ca eventualele schimbări să poată fi identificate și gestionate rapid.

Nivelul apei continuă să fie monitorizat

Datele prezentate în cadrul ședinței arată că nivelul apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk a coborât sub 111 metri, în timp ce nivelul normal este de aproximativ 121,5 metri.

Și la stația de captare Cosăuți se înregistrează o scădere. Nivelul apei a ajuns la aproximativ 2,16 metri, față de circa 2,67 metri în perioada în care deversările erau de 60 de metri cubi pe secundă. Doar în ultimele 24 de ore, nivelul a scăzut cu aproximativ 23 de centimetri.

Chișinăul trebuie să prezinte un plan de acțiuni

Primăria municipiului Chișinău și S.A. „Apă-Canal Chișinău” au la dispoziție trei zile pentru a analiza soluțiile identificate și pentru a prezenta un plan de implementare.

Totodată, autoritățile municipale urmează să înainteze Guvernului solicitările necesare pentru realizarea măsurilor suplimentare, în funcție de necesitățile identificate.

Ministerul Mediului și instituțiile responsabile vor continua să facă schimb de informații și să coordoneze acțiunile pentru a putea interveni rapid în cazul unor modificări ale situației hidrologice.

O nouă ședință de lucru va fi convocată în perioada următoare, pentru a evalua evoluția situației și modul în care sunt puse în aplicare măsurile stabilite.

Republica Moldova, sub stare de urgență

Republica Moldova a intrat pe 26 septembrie în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Asta în timp ce nivelul apei în Nistru scade alarmant, iar lipsa precipitațiilor din Ucraina se resimte tot mai mult și în țara noastră.

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Situația de la Cosăuți

Cu o zi mai târziu, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a inspectat stația de captare de la Cosăuți și mai multe sectoare ale Nistrului din nordul țării. La Cosăuți, acesta a anunțat că nivelul apei scăzuse cu aproximativ 10–15 centimetri, dar a precizat că, la acel moment, nu exista pericol pentru alimentarea cu apă a municipiului Bălți și a altor localități din nord, întrucât pompele sunt amplasate la peste 1,5 metri adâncime.

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