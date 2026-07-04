Pe fondul creșterii riscului de înec în zilele de weekend și al temperaturilor ridicate, tot mai multe persoane aleg să se relaxeze în apropierea râurilor, lacurilor și bazinelor acvatice, motiv pentru care autoritățile avertizează asupra necesității respectării stricte a regulilor de siguranță.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii recomandă cetățenilor să opteze doar pentru locuri de scăldat autorizate, dotate cu stații de salvare, și să evite intrarea în apă după consumul de alcool. De asemenea, este descurajată intrarea bruscă în apă după expunerea îndelungată la soare, precum și înotul în zone cu adâncimi necunoscute, curenți puternici sau vegetație acvatică.

IGSU mai atenționează asupra pericolului săriturilor în apă de pe poduri, diguri sau alte construcții și subliniază necesitatea respectării indicatoarelor și avertizărilor amplasate în apropierea bazinelor acvatice.

O atenție sporită trebuie acordată siguranței copiilor, care trebuie supravegheați permanent de adulți, indiferent de adâncimea apei. Aceștia nu trebuie lăsați singuri în apropierea apei, iar pentru cei care nu știu să înoate este recomandată utilizarea vestelor de salvare.

Reguli / IGSU

În cazul observării unei persoane aflate în pericol de înec, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul 112 și să evite intervențiile care le pot pune propria viață în pericol.

Potrivit salvatorilor, respectarea regulilor de siguranță și supravegherea constantă a copiilor pot preveni tragediile și salva vieți pe durata sezonului estival.

Sursă video: IGSU