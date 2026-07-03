Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu o reacție după ce președintele Maia Sandu a declarat că singura obiecție exprimată de fostul premier Alexandru Munteanu în discuțiile privind demisia sa a vizat relația interpersonală cu ministrul Educației. Perciun a confirmat că marți a avut o discuție cu Alexandru Munteanu, însă a precizat că aceasta a vizat politica bugetar-fiscală și că și-a exprimat deschis punctul de vedere privind unele măsuri care, în opinia sa, nu au fost discutate suficient în cadrul guvernului.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Este adevărat, într-adevăr am avut o discuție marți cu domnul prim-ministru. O discuție în cadrul căreia am spus ceea ce gândesc pe subiectul politicii bugetar-fiscale, în mod special pe modul în care anumite lucruri care nu au fost pe deplin discutate în guvern s-au regăsit în acea politică bugetar-fiscală și au trezit nemulțumiri foarte aprinse în societatea noastră”.

Acesta a subliniat că exprimarea unor opinii diferite este o practică firească în cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate și că dezbaterile interne fac parte din cultura organizațională a formațiunii.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Întotdeauna am considerat că atunci când există o opinie, ea trebuie spusă. Am făcut lucrul acesta și în raport cu alți prim-miniștri, și cu doamna Gavrilița, și cu domnul Recean. O fac de fiecare dată și în discuțiile cu doamna președinte. Unul dintre lucrurile distinctive pe care le avem în Partidul Acțiune și Solidaritate este că există discuții și dezbateri deschise, chiar dacă uneori asta înseamnă contestarea opiniei unei persoane”.

Ministrul a adăugat că divergențele de opinii trebuie discutate într-un mod respectuos și că acestea pot contribui la îmbunătățirea actului de guvernare. Referindu-se la viitorul său în executiv, Dan Perciun a declarat că, indiferent de deciziile care vor urma, obiectivul său rămâne continuarea reformelor din educație.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „După cele întâmplate urmează să fie luate anumite decizii, dar obiectivul meu este să continui să fac ceea ce fac la ministerul Educației. Suntem în plin proces de revizuire curriculară, de modernizare a 90 de școli și a universităților noastre. Sunt multe lucruri pe care le-am început și pe care doresc să le duc la bun sfârșit, pentru ca să putem vorbi despre un salt calitativ al sistemului nostru educațional”.

Singura problemă ridicată de Munteanu înainte de demisie

Reacția lui Dan Perciun vine după ce Maia Sandu a declarat vineri într-o conferință de presă că, în discuțiile purtate înainte de plecare, fostul premier ar fi invocat o singură obiecție. Potrivit acesteia, nu au existat condiționări legate de reforme, restructurări sau de lupta împotriva corupției, singura chestiune ridicată vizând relația interpersonală a lui Munteanu cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Întrebată dacă a fost vorba despre un conflict între Alexandru Munteanu și Dan Perciun, Maia Sandu a refuzat să ofere mai multe detalii.

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Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează din funcția de premier

Vineri dimineață, prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcție. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care a precizat că își încheie mandatul deoarece nu îl mai poate exercita în acord cu principiile și convingerile sale.

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Ce urmează după demisia premierului Alexandru Munteanu?

Demisia anunțată de prim-ministrul Alexandru Munteanu atrage automat demisia întregului guvern, potrivit Constituției Republicii Moldova. Cu toate acestea, executivul nu își încetează imediat activitatea și va continua administrarea treburilor publice până la desemnarea unui nou guvern, având un mandat limitat, destinat asigurării continuității instituțiilor statului.

Când a fost desemnat în funcție Alexandru Munteanu

Alexandru Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Maia Sandu la 24 octombrie 2025, iar la 1 noiembrie 2025 Guvernul condus de acesta a fost învestit de Parlament. Munteanu a preluat funcția după demisia lui Dorin Recean.