Demisia premierului Alexandru Munteanu nu i-a surprins pe experți. Aceștia spun că plecarea sa era previzibilă, în lipsa unui sprijin politic solid, și avertizează că Republica Moldova are nevoie cât mai rapid de un nou Guvern, pentru a evita un blocaj instituțional într-o perioadă marcată de provocări interne și externe.

Experții consideră că demisia lui Munteanu era previzibilă, deoarece Guvernul avea șanse reduse să-și continue activitatea. Potrivit fostului președinte al Curții Constituționale, acesta nu beneficia de un sprijin politic real din partea PAS.

Alexandru TĂNASE, FOSTUL MINISTRU AL JUSTIȚIEI: „O chestie imprevizibilă, toată lumea se aștepta că lucrurile se vor întâmpla în toamnă, dar probabil scandalul cu care s-a confruntat guvernarea acum legat de toată această situație cu Moldatsa, a accelerat cumva toate aceste procese."

Potrivit lui Tănase, activitatea lui Munteanu ar fi fost influențată de decizii venite din centre de putere apropiate partidului de guvernământ.

Alexandru TĂNASE, FOSTUL MINISTRU AL JUSTIȚIEI: „Era o chestiune previzibilă că el nu va accepta să fie un bibelou de porțelan care să joace rolul așa de decor. El a încercat să promoveze anumite idei, dar faptul că nu ai sprijin politic, este absolut evident că nu poți pune în aplicare niciun proiect de reformă, nimic absolut. Și în sensul ăsta, premierul nu a avut altă soluție decât să demisioneze.”

Și fostul Ministru al Apărării Anatol Șalaru se aștepta ca Munteanu să plece, însă nu acum.

Anatol ȘALARU, FOSTUL MINSITRU AL APĂRĂRII: „Probabil că domnul Munteanu a luat decizia să se retragă din politică, din fruntea guvernului nedorind să fie și el victima unor grupări din PAS, despre care se vorbește, despre Andrei Spânu, despre alții și probabil că... L-au depășit anumite evenimente sau a înțeles că nu poate să realizeze ceea ce a promis.”

Potrivit fostului Ministru al Apărării este important ca un nou premier să fie desemnat cât mai curând, iar noul Guvern să fie format și votat de Parlament chiar săptămâna viitoare.

Anatol ȘALARU, FOSTUL MINSITRU AL APĂRĂRII: „A apărut în ultimul timp în spațiu public foarte multe informații, învinuiri de corupție, învinuiri de luptă între găștile din PAS. E clar că în PAS se întâmplă ceva și noi nu prea știm, putem doar să bănuim și s-a creat o situație în care PAS-ul trebuie să dea dovadă de responsabilitate și de maturitate politică”.

Experții exclud scenariul unor alegeri parlamentare anticipate.

Alexandru TĂNASE, FOSTUL MINISTRU AL JUSTIȚIEI: „Nu văd niciun motiv. Probabil va fi investit un nou guvern, iarăși cu o figură care va avea ca și scop mai mult să lucreze pentru imaginea partidului decât pentru a produce anumite rezultate. Și asta este partea cea mai proastă, din cauza că suntem într-o situație. unde anumite reforme nu mai pot fi amânate. Ce s-a întâmplat ultima săptămână cu scandalul de la Moldatsa, a developat o preziciune de care nici nu am plăunit în interiorul actualei puteri. Și în sensul ăsta, sigur că reformele nu pot să nu mai fie amânate și avem nevoie de un guvern puternic, dar el nu va fi investit. Este contrar logicii.”

Anatol ȘALARU, FOSTUL MINSITRU AL APĂRĂRII: „Doar în cazul în care au loc, cum să vă spun, doar în cazul în care cineva din PAS controlează un anumit număr de deputați și ăștia nu fi lăsați să voteze pentru un guvern. Atunci, da, s-ar putea să se întâmple alegeri anticipate, dar eu cred că sunt oameni responsabili.”