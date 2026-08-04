Locuitorii municipiului Chișinău vor plăti mai mult pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat, în ședinței de astăzi, noile tarife pentru serviciile prestate de Apă-Canal Chișinău.

Astfel, tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă crește de la 12,99 lei/m³ la 14,03 lei/m³. Operatorul solicitase un tarif de 15,55 lei/m³, însă ANRE a aprobat un nivel mai redus.

În ceea ce privește serviciul de canalizare și epurare a apelor uzate, ANRE precizează că tariful mediu aprobat este de 7,40 lei/m³, comparativ cu 6,63 lei/m³ în vigoare, în timp ce operatorul solicitase 7,68 lei/m³.

Pentru consumatorii casnici, tariful la canalizare rămâne 6,63 lei/m³, iar pentru consumatorii noncasnici acesta rămâne neschimbat, la 10,16 lei/m³.

Totodată, ANRE a aprobat un tarif de 7,66 lei/m³ pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică, comparativ cu 12,23 lei/m³ în vigoare.

Pentru serviciul de producere și transportare a apei în vederea redistribuirii, tariful a fost majorat de la 4,22 lei/m³ la 6,27 lei/m³, în timp ce operatorul solicitase 6,01 lei/m³.

Tarife ajustate în alte localități din Republica Moldova

În luna iulie, ANRE a revizuit tarifele pentru mai mulți operatori de apă și canalizare din țară, după ce a exclus din calcule cheltuielile considerate nejustificate.

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