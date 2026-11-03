Locuitorii din Rîșcani și Briceni vor plăti mai mult pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noile tarife în ședința din 3 noiembrie, iar majorările vizează atât consumatorii casnici, cât și agenții economici.

Pentru consumatorii casnici din Rîșcani, tariful pentru apă crește cu 5,26 lei pentru un metru cub, ajungând la 19,26 lei/m³. Și serviciul de canalizare se scumpește considerabil, cu 17 lei/m³, astfel că noul tarif va fi de 34 de lei pentru un metru cub.

În cazul consumatorilor noncasnici, tariful pentru alimentarea cu apă rămâne neschimbat, la 32,10 lei/m³. În schimb, serviciul de canalizare și epurare a apelor uzate se scumpește cu 11,07 lei, până la 56,47 lei/m³.

Bricinenii vor achita tarife mai mari pentru ambele servicii

Și locuitorii din Briceni vor scoate mai mulți bani din buzunar. Pentru consumatorii casnici, tariful la apă crește cu 6,92 lei/m³ și va ajunge la 22,42 lei. Canalizarea se scumpește cu 11,66 lei/m³, până la 32,66 lei.

Pentru agenții economici din Briceni, tarifele rămân neschimbate: 50,34 lei/m³ pentru apă și 46,94 lei/m³ pentru canalizare și epurarea apelor uzate.

ANRE a redus veniturile solicitate de operatori

Potrivit ANRE, la stabilirea noilor tarife au fost analizate cheltuielile prezentate de operatori, volumele prognozate de apă furnizată și de ape uzate evacuate, consumul tehnologic, pierderile de apă, costurile energiei electrice și investițiile acceptate în scopuri tarifare.

În urma verificărilor, veniturile reglementate solicitate de operatori au fost reduse cu 275,6 mii de lei în cazul furnizorului din Rîșcani și cu 146,8 mii de lei pentru operatorul din Briceni, se arată în comunicatul ANRE.