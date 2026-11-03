Rudele au început să identifice cele nouă persoane care au murit după ce un avion privat s-a prăbușit în sudul Floridei. Printre victime se numără o familie formată din patru persoane și bona copiilor.

Avionul de tip Learjet 60, care decolase din Austin, Texas, și se îndrepta spre Bahamas, s-a prăbușit pe 1 noiembrie, în jurul orei 12:50, ora locală, în apropiere de localitatea Greenacres, din comitatul Palm Beach. Toți cei șapte pasageri și cei doi membri ai echipajului au murit, scrie USA Today.

Familiile au identificat pasagerii ca fiind Adam Robinson, în vârstă de 45 de ani, soția sa, Helen Sharp, de 40 de ani, copiii lor, Emma, de 4 ani, și Charlie, de 2 ani, bona acestora, Anita Maria Cetina, precum și Rachael Reed și Charmi Fehr, un alt cuplu.

Una dintre rude a identificat-o și pe Nathalia Filgueiras, în vârstă de 20 de ani, copilotul aeronavei.

„Suntem profund recunoscători echipelor de intervenție, anchetatorilor și comunității din comitatul Palm Beach pentru grija lor, precum și tuturor celor care ne-au transmis mesaje de susținere”, au transmis familiile pasagerilor într-un comunicat comun, publicat pe 2 noiembrie. „Gândurile noastre se îndreaptă și către familiile piloților, care trec prin această suferință alături de noi.”

Biroul medicului legist din comitatul Palm Beach a anunțat că încă lucrează la identificarea oficială a tuturor celor nouă victime.

Cine sunt pasagerii care au murit

Adam Robinson, Helen Sharp și copiii lor, Emma și Charlie, se numără printre victimele accidentului.

„Este o lovitură cumplită”, a declarat Dudley Sharp, tatăl lui Helen, în vârstă de 70 de ani, pentru publicația Palm Beach Post. „Am avut o fiică, soțul ei și doi nepoți în acel avion.”

Bărbatul a spus că familia încearcă încă să adune informații despre accident. Theodore Robinson, în vârstă de 77 de ani, a confirmat că fiul său se afla la bord, dar a precizat că autoritățile nu notificaseră încă oficial familia în legătură cu decesul acestuia.

În comunicatul comun, rudele i-au descris pe Adam și Helen drept „părinți devotați”, iar pe cei doi copii mici ca fiind „lumina vieții lor”.

„Helen și Adam au avut o poveste de dragoste care va dăinui pentru totdeauna. Căldura, generozitatea și felul în care îi făceau pe oameni să se simtă bineveniți au atins atât de multe vieți. Pierderea lor va fi resimțită profund de toți cei care i-au iubit și pe care ei i-au iubit la rândul lor”,au transmis familiile.

Helen a locuit mai mulți ani în Buenos Aires, Argentina, unde l-a cunoscut pe Adam Robinson și unde și-a fondat firma de relații publice Influential PR. Ulterior, cei doi și-au construit o viață împreună și și-au crescut copiii, păstrând legături strânse cu comunitățile din Austin și Aspen, Colorado.

Anita Maria Cetina era bona Emmei și a lui Charlie. Familiile au spus că femeia devenise parte din familie datorită grijii și afecțiunii pe care le-o purta copiilor.

Rachael Reed și Charmi Fehr, celălalt cuplu aflat la bordul avionului, au murit și ele în accident.

Rudele le-au descris drept persoane pline de bucurie și dornice de aventură.

„Își iubeau oamenii cu toată puterea, fără rezerve și fără ezitare. Din momentul în care s-au întâlnit, s-au dedicat una celeilalte și vieții pe care o construiau împreună. Au fost profund iubite și ne vor lipsi nesfârșit”, au transmis familiile.

Nathalia Filgueiras, copilot la 20 de ani

Nathalia Gadelha Filgueiras, tânăra de 20 de ani care era copilot la bordul avionului privat prăbușit în Florida, obținuse licența de pilot în timp ce era încă elevă de liceu. Mama și tatăl vitreg au confirmat pentru publicația New York Post că ea se afla în cabina de pilotaj a aeronavei Learjet 60 care s-a prăbușit duminică după-amiază, în comitatul Palm Beach.Mama tinerei, Camila, a povestit că fiica sa ar fi împlinit 21 de ani în ianuarie și lucra de nouă luni ca pilot comercial.

„Mi-am dorit să-și trăiască visul, dar știam că tocmai acest vis avea să o îndepărteze de mine. Știam că un avion avea să mi-o ia. Am știut mereu, dar eram atât de mândră de ea. Știu că își trăia visul”, a declarat femeia.

Tatăl vitreg al tinerei, Thiago Corteleti, în vârstă de 44 de ani, a spus că Nathalia acumulase aproximativ 1.300 de ore de zbor.

Elevă în ultimul an la liceul West Boca Raton High School, Nathalia povestise că începuse lecțiile de pilotaj în 2020. Tatăl ei o învățase, de asemenea, să zboare, după ce el însuși descoperise această pasiune în 2018.

Licența de pilot privat a fost obținută cu sprijinul Academiei de Aviație din cadrul districtului școlar Palm Beach, care a finanțat pregătirea tinerei printr-un program lansat în 2023. După obținerea licenței, Nathalia a lucrat ca instructor de zbor la o altă școală din Fort Lauderdale, înainte de a obține un post de pilot.

„Toată lumea era impresionată de ea. Au angajat-o pentru că știau cât de bine se descurca și cât de mult iubea ceea ce făcea”, a spus mama sa.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. La momentul publicării articolului, identitatea celorlalte opt persoane care au murit în prăbușirea avionului nu fusese încă anunțată oficial, scrie știrileprotv.ro