Aparatul de zbor care a explodat ieri în apropierea satului Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, ar putea fi o dronă-rachetă. Fragmentele găsite la fața locului au caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate. La o zi după explozie, localnicii încă își amintesc cu teamă momentul în care au auzit aparatul de zbor apropiindu-se și apoi bubuitura puternică.

Azi dimineață, rămășițele aparatului exploziv puteau fi încă găsite la fața locului, iar copacul în care acesta s-a proiectat era rupt la jumătate și avea ramurile arse.

„Și acum iată sunt fragmente, ia uitați-vă, acestea sunt de la rachetă. Ia uitați-vă. Iată acestea sunt fragmente.”

Vasile Mereuță este fermier în satul Tudora, raionul Ștefan Vodă. Bărbatul spune că duminică, la amiază, se afla pe câmp când a auzit vuietul mai multor aparate de zbor.

„Când noi încărcam baloții, am auzit o rachetă cu un sunet specific care nu ai cum să nu atragi atenția la el și mergea cu viteză încoace. Era clar că undeva o să fie o explozie. Și numai când ne-am ridicat cu mașina am auzit explozia.”

Acești tineri locuiesc la doar câteva sute de metri de locul exploziei. Spun că se pregăteau să ia prânzul când au auzit bubuitura puternică, care a zguduit întregul sat.

„Noi suntem chiar de aici din sat, locuim la casele din partea ceea. Când s-a întâmplat totul eram afară cu privirea încoace și chiar am văzut când s-a produs explozia. Da, a fost straniu, strașnic.”

Aparatul de zbor a explodat în apropiere de satul Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, la mai puțin de un kilometru de casele oamenilor, după ce s-a lovit de un copac. Potrivit autorităților, fragmentele găsite la fața locului seamănă cu componente ale unei rachete ghidate. Astfel, aparatul ar putea fi o „dronă-rachetă”, un tip de aparat care combină caracteristicile unei drone cu cele ale unei rachete. Până acum, un astfel de aparat nu a mai fost identificat în Republica Moldova. Experții spun că acesta este mult mai periculos decât o dronă de tip Shahed.

Pavel HOREA, EXPERT WATHDOG: „Rușii bombardează de o lună de zile regiunea Odesa cu aceste obuze. Ele sunt dotate cu motor cu reacție, zboară de trei ori mai repede decât un shahed. Din cauza aceasta este mult mai greu de observat și respectiv de interceptat. Conține cu peste 40 de kilograme de explozibil mai mult mai mult și este mai precisă fiind ghidată prin satelit.”

După incident, Ministerul de Externe a condamnat atacul și l-a rechemat pe ambasadorul Republicii Moldova din Rusia pentru consultări. Și președinta Maia Sandu a condamnat incidentul, avertizând că riscul pentru viețile oamenilor din regiune este în creștere. De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de mai multe ori, iar drone și rachete au fost găsite sau au explodat pe teritoriul țării. Chișinăul a condamnat de fiecare dată incidentele, în timp ce Moscova respinge acuzațiile și susține că nu există dovezi că aparatele îi aparțin.