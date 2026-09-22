Se strânge cureaua în aparatul de stat. Premierul Vasile Tofan anunță reduceri de personal de până la 30 la sută, comasarea unor agenții și le cere șefilor de instituții să accepte inclusiv tăieri din propriile salarii. Guvernul spune că economiile sunt necesare pentru a face față cheltuielilor din această iarnă, inclusiv pentru compensațiile la căldură.

Guvernul pune lupa pe instituțiile din subordinea ministerelor, unde spune că există cele mai mari rezerve pentru economii. Reducerile de personal vor varia între 10 și 30 la sută, în funcție de instituție. Iar acolo unde există agenții mici, fiecare cu propriul contabil, jurist și specialist în resurse umane, soluția propusă este comasarea lor.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Limitările de personal variază de la 10 la 30 la sută, în același timp comasăm anumite agenții. Dacă comasăm mai multe agenții înseamnă că ne permitem să economisim aceste costuri din spate, să avem un singur contabil, care deservește mau multe agenții.”

Premierul spune că ministerele nu trebuie să fie primele vizate de reduceri, deoarece au un număr redus de angajați. De exemplu, la Ministerul Energiei lucrează 59 de persoane, la Sănătate – 69, iar la Cultură – 45. În schimb, patru structuri din subordinea Ministerului Infrastructurii urmează să fie comasate: Agenția Feroviară, ANTA, Agenția Navală și Autoritatea Aeronautică Civilă.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Înțeleg că o să fie rezistență, înțeleg că o să fie greu, că o să avem multe argumente contra, dar trebuie să mergem înainte cu astfel de lucruri.”

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Și în silvicultură se anunță reduceri. 23 de unități ar urma să fie comasate, iar Guvernul estimează economii de până la 70 de milioane de lei. În total, au fost analizate 161 de instituții, în care lucrează aproximativ 52 de mii de oameni."

Premierul spune însă că economiile nu trebuie cerute doar celor din subordine. A început chiar cu propriul cabinet. Din cele 23 de funcții prevăzute, 39 la sută vor fi eliminate.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Ca și prim-ministru trebuie să încep de la sine, de la cabinetul nostru. Cabinetul are 23 de poziții, am semnat deja ordinul acum câteva săptămâni ca acest număr să fie redus cu 39 la sută.”

Iar premierul nu vorbește doar despre concedieri și comasări. Le cere șefilor de instituții să reducă și celelalte cheltuieli, inclusiv salariile, acolo unde este posibil. Spune că nu va indica deocamdată cine și cât trebuie să taie, dar așteaptă ca în următoarele zile să apară primele anunțuri. Miza, potrivit lui Tofan, este ca statul să cheltuie mai puțin pe propriul aparat și să direcționeze mai multe resurse către compensațiile din această iarnă.

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