Aparatul de zbor depistat în extravilanul satului Băxani, raionul Soroca, este o dronă de tip „Gerbera-2”. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, specialiștii au identificat locul impactului și al exploziei, unde s-a format un crater cu diametrul de aproximativ 70 de centimetri și o adâncime de 35 de centimetri.

Potrivit informațiilor oferite de autorități, în zona exploziei au fost găsite fragmente ale părții de luptă, precum și urme ale efectului termic provocat de deflagrație.

La aproximativ 15 metri de crater a fost descoperit fuzelajul dronei, alături de mai multe componente ale aparatului de zbor, inclusiv motorul cu ardere internă.

Autoritățile precizează că, la această oră, nu există niciun pericol pentru populație. Specialiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

Dronă/ Poliția

Dronă/ Poliția

Șapte drone au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova

Ieri, șapte drone au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova. Una dintre acestea a survolat la joasă altitudine inclusiv municipiul Chișinău, provocând panică în rândul locuitorilor. Mai multe persoane au filmat aparatul de zbor în timp ce trecea deasupra capitalei.

Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Apărării, cinci dintre drone au căzut, fiind raportate explozii în municipiul Chișinău și în raioanele Florești, Orhei și Soroca. O altă dronă a explodat în raionul Ocnița, iar cea de-a șaptea a dispărut de pe radare.

Harta incidentelor cu drone din țară

Harta de mai jos prezintă localitățile din Republica Moldova unde au fost semnalate incidente cu drone, inclusiv zonele în care aparatele de zbor au explodat sau au fost depistate fragmente ale acestora, precum și raionul Leova, unde o dronă a dispărut de pe sistemele de monitorizare.

Harta/ PRO TV

Recomandările poliției

Poliția îndeamnă cetățenii să nu atingă și să nu se apropie de obiecte sau fragmente suspecte. În cazul depistării unor asemenea obiecte, oamenii sunt rugați să anunțe imediat autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112.