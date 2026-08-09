Fragmentele aparatului de zbor care a explodat în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că acesta ar putea fi de tip „dronă-rachetă”, potrivit concluziilor preliminare ale poliției, formulate după finalizarea cercetărilor la locul exploziei.

Potrivit poliției, în urma investigațiilor, specialiștii au stabilit că explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri, după ce aparatul de zbor a lovit un copac.

În urma deflagrației nu au fost înregistrate victime. Totuși, fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorarea mai multor gospodării din localitate.

Conform constatărilor preliminare, componentele recuperate au caracteristici similare unor părți ale unei rachete ghidate, ceea ce îi determină pe specialiști să presupună că aparatul ar putea fi o „dronă-rachetă”. Poliția precizează că, până în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de acest tip.

Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a tipului și originii aparatului.

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Explozia de la Crocmaz

Explozie puternică s-a produs astăzi, în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, provocând un incendiu de vegetație. La locul deflagrației au fost descoperite fragmente care ar proveni, preliminar, de la o dronă de luptă. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

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Vasile Tofan: „Bine că a lovit un copac și nu a lovit o casă"

Aflat la Festivalul Zemii din Sipoteni, premierul Vasile Tofan a oferit noi detalii despre drona căzută la marginea localității Crocmaz. Potrivit acestuia, aparatul a lovit un copac, evitând astfel un impact direct cu o locuință. Cu toate acestea, explozia a provocat distrugeri pe o rază de aproape 800 de metri, iar la o gospodărie au fost sparte geamurile.

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