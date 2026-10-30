Apelurile escrocilor s-au înmulțit, atenționează reprezentanții Serviciului 112. Dacă la începutul lunii octombrie erau raportate, în medie, 588 de astfel de apeluri, în a doua jumătate a lunii numărul a ajuns la 728. Totodată mai mulți oameni au scris și pe rețelele sociale că au fost contactați de persoane necunoscute, care le-au făcut solicitări bizare. În acest context, băncile și companiile îi îndeamnă pe cetățeni să fie vigilenți și să nu ofere date personale sau informații confidențiale necunoscuților.

Printre persoanele apelate recent de escroci este și Victoria Condrat, care spune că a primit un apel matinal din partea unui bărbat, de pe un număr necunoscut.

Victoria CONDRAT, LOCUITOARE A ORAȘULUI CHIȘINĂU: „Am auzit o voce de bărbat, erau niște interferențe, calitatea sunetului proastă și am înțeles. Mi-a zis în limba rusă că eu risc să pierd numărul de telefon, și dacă doresc să îl prelungesc. Mi-am dat seama imediat că sunt escrocii, era evident acest lucru. Am răspuns în limba română și l-am întrebat de unde a zis că este, moment în care a închis apelul.”

Iar lista continuă cu apeluri de la presupuși angajați ai băncii, care solicită coduri, dar și situații mai bizare și mai periculoase...

Victoria CONDRAT, LOCUITOARE A ORAȘULUI CHIȘINĂU: „Am avut situații în familie când cuiva i-a sunat cu vocea fiicei, foarte speriată, și intonația era a fiicei, spunând ”Tata, sunt la spital, am ajuns într-un accident.” Evident prima reacție e să fugi la spital. Cred că pe mine nu atât de mult m-a speriat situația și cu IDNP sau datele personale extrase din sistem, eu oricum rămân vigilentă. Nu mă ajută cu nimic să mă panichez.”

Ieri, mai mulți moldoveni au semnalat pe rețelele sociale apeluri suspecte. Printre ei se numără și Tatiana Miron, căreia escrocii i-au cerut să-și actualizeze datele.

Tatiana MIRON, LOCUITOAREA ORAȘULUI CHIȘINĂU: „Mi s-a părut straniu că a început a vorbi în limba rusă și vocea era cumva blurată, poate și cu ajutorul inteligenței artificiale. Mi-a spus că dorește datele pentru că suntem la etapa de integrare europeană, ar dori să actualizeze datele.

Am avut un nod în gât, i-am spus îndată să nu pot oferi aceste informații și să nu mai sune, am pus receptorul. Am făcut postarea, pentru că e ceva social, sunt foarte mulți oameni în vîrstă și vreau să înțeleagă că există escroci.”

Un alt internaut a povestit că a fost sunat de persoane care s-au prezentat drept angajați de la o companie de telefonice și i-au cerut să ridice un colet. Totodată, au fost semnalate tentative de fraudă în numele Energocom. Escrocii se prezintă drept angajați ai companiei și solicită date personale sub pretextul verificării indicilor contoarelor de gaze. Reprezentanții Energocom au publicat o avertizare pe Facebook. Mai ales că și directoru întreprinderii aufost apelat.

Eugen BUZATU, DIRECTOR GENERAL S.A. ENERGOCOM: „În urmă cu vreo trei sau patru săptămâni am fost și eu apelat. Nu am raportat nimănui, dar am zis colegilor.

Doar am vrut lumea să fie vigilentă și precaută la escroci. Nu vreau să mă asociez că în urma spergerii, scurgerii de informații, nu nicidecum.

Nu le-am numărat ciclic, dar ne-au spus persoane. Diverse scopuri, să vină cineva să le citească datele sau solicite datele de la contor.”

Directorul Energocom precizează că angajații companiei nu citesc contoarele la domiciliu și nu solicită telefonic date personale sau bancare.

Și reprezentanții unei bănci din țară a notificat că a fost identificată o tentativă de phishing în care escrocii folosesc denumirea băncii pentru a vă determina să actualizați datele contului. Oamenii primesc mesaje prin care și se solicită actualizarea datelor pentru a evita suspendarea contului și ulterior sunt direcționați către o pagină care imită serviciul Web Banking. Reprezentanții băncii atenționează oamenii să nu acceseze linkuri dubioase, să nu divulge date bancare sau coduri de autentificare, să nu completeze formulare cu date persoanele și să verifice mereu cananele oficiale. Potrivit 112, în a doua parte a lunii apelurile escrocilor au crescut, ajungând în medie la 728. Dacă la începutul lunii pe zi erau raportate în jur de 39 de apeluri, în a doua parte, numărul acestora s-a ridicat la 48 de apeluri.