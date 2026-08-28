Urale și aplauze în Piața Marii Adunări Naționale, unde Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au urcat aseară pe scenă pentru a felicita cetățenii de Ziua Independenței. Cei trei lideri au vorbit despre pace, independență și viitorul european, iar mesajul lui Zelenski, rostit în limba română, a fost primit cu multă emoție de cei prezenți.

Cei trei președinți și-au făcut apariția pe scena din Piața Marii Adunări Naționale după ora 21:00.

Maia Sandu i-a prezentat publicului pe omologii săi, veniți în vizită de Ziua Independenței Republicii Moldova - președintele României, Nicușor Dan, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Publicul i-a întâmpinat cu aplauze și urale.

Șefa statului le-a vorbit celor prezenți în centrul capitalei despre cei 35 de ani de independență și despre viitorul european al țării.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Avem o țară tânără, dar liberă și suficient de matură ca să-și scrie propriul viitor. Și își scrie propriul viitor cu litere europene și cu grafie latină.”

Maia Sandu le-a transmis tinerilor că libertatea pe care o au astăzi trebuie apărată, iar pacea trebuie păstrată.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA:„Dragi tineri, bucurați-vă de independența pe care ne-au dăruit-o părinții și bunicii noștri! Ei au luptat și ne-au oferit această independență, noi trebuie să o protejăm. Noi, cei de astăzi, trebuie să vă asigurăm pace astăzi și libertatea, voi trebuie să munciți pentru ziua de mâine a Republicii Moldova.”

Șefa statului a evocat și momentul de acum 35 de ani, când mii de oameni, adunați în aceeași piață, au ridicat mâna pentru independență, îndemnându-i pe cei prezenți să repete gestul, prin versul unei renumite piese a lui Satoshi.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „O mână sus, cei care își iubesc țara! La mulți ani, Republica Moldova!”

Liderul ucrainean și-a început discursul vorbind în limba română.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI:„Salut, Moldova! Vă felicit cu ocazia Zilei Independenței!”

Volodimir Zelenski a vorbit despre viitorul european al Moldovei și Ucrainei.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI:„Ați demonstrat că Moldova este o națiune puternică și, fără îndoială, o țară mare. Sunteți un popor măreț, o națiune europeană. Sunt absolut sigur că vom face cu toții parte dintr-o Europă liberă și pașnică. Asta este ceea ce contează cel mai mult pentru oamenii noștri.”

Discursul lui Zelenski a devenit, însă, mai dur când a vorbit despre Rusia și despre războiul din țara sa, avertizând asupra încercărilor Moscovei de a destabiliza și Republica Moldova.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI:„Rusia depune eforturi mari pentru a ne distruge viețile în Ucraina, pentru a vă distruge viețile în Moldova și pentru a face lucrurile cât mai dificile posibil în România. Aceasta este „lumea rusească”, ei distrug, dar noi vom câștiga. Sunt sigur! Slavă Ucrainei!”

Aclamat de public, Zelenski și-a încheiat discursul dorind Republicii Moldova - „pace”.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI:„Sunt mândru să fiu aici! Ucraina iubește Moldova. Vă respectăm țara, poporul și independența. Vă dorim doar pace. Doar pace și victorie!”

Liderul de la București a fost mai succint. Nicușor Dan le-a spus moldovenilor că aderarea la Uniunea Europeană este tot mai aproape.

Nicușor DAN, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI:„Mai este doar puțin până Republica Moldova va intra acolo unde îi este locul: în Uniunea Europeană. Are conducători care știu să o ducă acolo și vă are pe voi, cei care susțineți asta.”

Cât cei trei președinți s-au adresat mulțimii în fața scenei erau și alți înalți oficiali ai țării printre care premierul Vasile Tofan și președintele Parlamentului, Igor Grosu.