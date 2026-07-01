Agenția Proprietății Publice va fi reorganizată și va trece în coordonarea ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, la scurt timp după ce Maia Sandu a cerut schimbări în întreprinderile de stat. Premierul a declarat că urmează o reformă amplă și că vor fi verificate inclusiv salariile și indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație. El a cerut tuturor ministerelor să prezinte rapoarte privind aceste remunerări și le-a recomandat celor care nu își pot justifica activitatea și veniturile să își dea demisia de onoare.

Alexandru MUNTEANU, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Începând de azi, demărăm reorganizarea APP-ului și trecerea acestei agenții în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Cu domnul vicepriministru Osmuchescu deja am avut câteva ședințe la acest subiect și rog să să prezentați în timpul cel mai scurt o evoluare completă a APP-ului și un plan concret de reorganizare.”

Premierul Alexandru Munteanu anunță o reformă amplă a modului în care sunt administrate întreprinderile de stat, pe fondul scandalurilor izbucnite în ultimele săptămâni la mai multe companii aflate în proprietatea statului în special după controversele privind administrarea de la Moldatsa și gestionarea banilor din întreprindere. Munteanu susține că va fi revizuit și modul în care sunt desemnați și remunerați membrii Consiliilor de Administrație ale Întreprinderilor de Stat.

Alexandru MUNTEANU, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Le solicit tuturor miniștrilor să prezinte situația tuturor reprezentanților desemnați de ministere, cine sunt, ce activitate desfășoară și ce rezultate au obținut. Și cred că întrebarea principală, cât de profesionist calificați sunt pentru aceste Consilii. Aceste funcții trebuie ocupate, în primul rând, de profesioniști, iar fiecare leu cheltuit trebuie să poată fi justificat în fața cetățenilor.”

Premierul a transmis un mesaj direct celor care nu își pot justifica activitatea sau remunerația.

Alexandru MUNTEANU, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Dacă există persoane care știu că nu mai pot răspunde acestor standarde sau nu își pot justifica activitatea și remunerația, le recomand să ia în considerare depunerea dimisiei, de onoare sau într-o altă modalitate.”

Anunțul lui Munteanu a venit la scurt timp după conferința organizată azi dimineață de Maia Sandu unde a cerut curățenie generală în institițiile statului. Premirul a anunțat și săptămâna trecută că Agenția Prorietății Publice va fi restructurată „din temelie”.