Aproape 155 de mii de oameni au depus cereri pentru compensațiile la căldură încă din prima zi de înscriere. Deși autoritățile îi îndeamnă să evite cozile, mulți, în special vârstnicii, continuă să ceară ajutor la ghișeele asistenților sociali. Ministrul Muncii precizează că ordinea depunerii cererilor nu influențează acordarea compensației. Dosarele vor fi verificate după încheierea perioadei de înregistrare, iar ulterior va fi stabilită valoarea ajutorului pentru fiecare beneficiar.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „De la lansarea procesului de înregistrare, pe platforma compensatii.gov.md au fost înregistrate aproape 155 de mii de cereri. Dintre acestea, mai bine de jumătate au fost depuse cu ajutorul asistenților sociali, iar restul au fost depuse online. Pentru orice neclaritate, beneficiarii pot suna gratuit la Linia Verde la numărul 080005000, care timp de două zile a consultat aproape 4 mii de cetățeni.”

Numărul de cereri pe compensații.gov.md

154.600 cereri

78.300 cu ajutorul asistenților sociali

76.300 online.

Linia Verde 080005000

3.700 au primit suport la telefon

Și în cea dea doua zi a înscrierilor pentru compensații, oamenii, în mod special vârsticii au făcut cozi la cabinetele asistenților sociali pentru a se înscrie la compensații. La Căușeni pensionarii spun că au nevoie de ajutor pentru a cumpăra lemne.

„Ne ajută, dar tare puțin. După cum sunt prețurile, e tare puțin.”

„Eu mă încălzesc cu lemne, gazul e tare costisitor pentru mine și pensia mea mică.”

Cererile pentru compensații pot fi depuse online, pe platforma compensații.gov.md, sau cu ajutorul asistenților sociali din localitate, până pe 27 noiembrie. Autoritățile îi îndeamnă pe oameni să nu stea la cozi, deoarece mai au timp să se înregistreze.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „Dacă te înregistrezi primul, nu înseamnă că vei primi primul compensația. Noi așteptăm să se înregistreze toată lumea și abia atunci tragem linia, și facem verificările și să procesăm cererile și să vedem cine și ce compensație va primi.”

Persoanele în vârstă care nu se pot deplasa și cele cu nevoi speciale pot solicita ajutorul echipei mobile, care vine la domiciliu și le oferă sprijin pentru depunerea cererii. Cei care nu s-au înregistrat pentru luna noiembrie o pot face până pe 25 ale fiecătei luni. În acest caz, compensația va fi acordată începând cu luna în care a fost depusă cererea.