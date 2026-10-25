Aproape două mii de părinți au fost decăzuți, anul trecut, din drepturile părintești. Măsura, considerată a fi una extremă, se ia în situația în care copiii sunt neglijați constant, supuși violențelor în mod repetat sau care cresc în condiții periculoase. În același timp, peste 17 mii de copii se află în situație de risc, iar 3 600 au fost scoși din familiile lor. Sunt datele prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, la solicitarea PRO TV.

Anastasia GRUZIN, ȘEF ADJUNCT DE DIRECȚIE, MMPS: „Sistemul de protecție în Republica Moldova se bazează exclusiv pe Legea 140 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți. Aceasta definește acea echipă multidisciplinară, care funcționează la nivel de fiecare localitate și este formată din specialiștii din asistență socială, ordine publică, sănătate și educație.”

Potrivit specialistului în protecția familiei, în majoritatea cazurilor, comunitatea semnalează situațiile în care un copil se află în pericol. Respectiv, la nivel local, primarul convoacă echipa multidisciplinară, care evaluează cazul și decide măsurile necesare. Scopul este ca acesta să fie protejat, iar dacă situația poate fi remediată, se încearcă menținerea copilului în familie. Dacă nu, atunci el este plasat într-un mediu cât mai apropiat de cel familial.

Anastasia GRUZIN, ȘEF ADJUNCT DE DIRECȚIE, MMPS: „Prioritar, copilul este plasat în familia rudelor, familia extinsă, vecini, prieteni de familie, cu care copilul are relații apropiate, sau este plasat într-un serviciu de tip familial, cum ar fi serviciul de asistență parentală profesionistă, case de copii de tip familial, unde noi pledăm pentru un mediu familial.”

În cazurile grave, când părinții nu își îndeplinesc obligațiile, iar siguranța copilului este pusă în pericol, se ajunge la decăderea acestora din drepturile părintești. Această măsură este decisă de judecători.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Datele Ministerului Muncii și Protecției Sociale arată că, anul trecut, aproape 2.000 de părinți au fost decăzuți din drepturile părintești, numărul fiind în ușoară scădere față de 2024. Pe de altă parte, aproximativ 17.400 de copii se află în situație de risc. Dintre aceștia, peste 3.600 au fost scoși din familie și plasați în servicii de tip familial.”

Părinți decăzuți din drepturile părintești

2025 – 1.958

2024 – 1.974

Copii în situație de risc – 17.416

Copii plasați în servicii de tip familial – 3.620

Deși decăderea din drepturile părintești este o măsură radicală, aceasta este necesară pentru a proteja interesul superior al copilului, cum ar fi la viață și sănătate.

Vasile COROI, AVOCATUL POPORULUI ÎN DREPTURILE COPILULUI: „Nu există un drept absolut de a menține copilul în familia biologică. Uneori este în interesul superior al copilului de a fi separat de acea familie, care îi încalcă drepturile sistematic și îl expune la anumite prejudicii grave pentru viața și sănătatea lui. Atât legislația noastră națională, cât și jurisprundența Curții Europene a Drepturilor Omului, dar și tratatele internaționale în drepturile copilului prevăd posibilitatea decăderii din drepturile părintești.”

De cele mai dese ori, constată autoritățile, acest lucru se întâmplă în familiile în care părinții nu au un loc de muncă stabil, se confruntă cu dependențe, sunt violenți fizic și psihologic sau își abuzează sexual copilul. Potrivit autorităților, în multe cazuri părinții își mențin comportamentele, chiar dacă beneficiază de consiliere și programe de sprijin. Cazurile de abuz, neglijare, exploatare sau discriminare a copiilor pot fi raportate gratuit și confidențial la Telefonul Copilului - 116 111.