Aproape 20.000 de cadre didactice din Republica Moldova vor participa la un program de instruire pentru a se pregăti de implementarea noului Curriculum Național. Cursurile au început astăzi, 25 noiembrie, și se vor desfășura online, până pe 24 decembrie. Profesorii vor învăța ce schimbări vor fi introduse în procesul de predare, învățare și evaluare, iar obținerea certificatului de absolvire va deveni obligatorie pentru cei care vor aplica noile programe școlare.

Programul național de formare profesională continuă, intitulat „Arhitectura noului Curriculum Național”, este lansat de Ministerul Educației și Cercetării în contextul reformei curriculare pentru perioada 2024–2027.

Potrivit ministerului, la instruire s-au înscris 19.626 de persoane. Dintre acestea, 19.059 sunt cadre didactice din învățământul general, 193 activează în învățământul superior cu profil pedagogic, iar alte 374 sunt mentori din sistemul educațional.

Cursul se desfășoară în format online asincron, pe platforma „Clasa Viitorului”, și are o durată de 16 ore academice. Astfel, participanții pot studia materialele în ritm propriu, în funcție de programul fiecăruia.

Ce vor învăța profesorii

Programul este structurat în opt module, dintre care cinci abordează teme comune tuturor disciplinelor școlare. Profesorii vor afla cum este organizat noul Curriculum Național, ce schimbări sunt prevăzute în documentele curriculare, cum sunt definite competențele elevilor și care va fi structura unităților de învățare.

De asemenea, vor fi abordate dimensiunile transversale ale curriculumului, inclusiv integrarea noilor educații și utilizarea proiectelor interdisciplinare.

Celelalte trei module au caracter practic și vizează schimbările din programele fiecărei discipline și clase. Cadrele didactice vor analiza ce presupun acestea pentru activitățile de predare, învățare și evaluare. Instruirea include materiale video, suporturi teoretice, exemple de aplicare la clasă și instrumente de evaluare.

Certificatul va fi obligatoriu din 2027

La finalul fiecărui modul, participanții vor susține câte un test. Doar după promovarea acestuia vor putea trece la următoarea etapă. Cei care vor finaliza cu succes întregul program vor primi un certificat.

Ministerul Educației precizează că, începând cu anul de studii 2027–2028, absolvirea cursului și obținerea certificatului vor fi obligatorii pentru cadrele didactice implicate în implementarea noilor programe curriculare.

Noul Curriculum Național urmează să fie aplicat etapizat din 1 septembrie 2027, începând cu anumite clase. Programul de instruire lansat acum reprezintă prima etapă de pregătire a profesorilor, următoarele instruiri urmând să se concentreze pe aplicarea schimbărilor direct la clasă.

Participanții pot accesa cursul pe platforma Clasa Viitorului. Aceștia au la dispoziție și un tutorial care explică pașii pentru accesarea materialelor și realizarea sarcinilor de evaluare.