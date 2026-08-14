Pompierii moldoveni au intervenit, pe 13 august, alături de colegii eleni pentru stingerea unui incendiu de proporții izbucnit în zona Siviri, municipiul Kassandra, regiunea Halkidiki. Flăcările s-au extins rapid printre pini și au ajuns în apropierea zonelor rezidențiale.

Echipa de pompieri moldoveni a fost mobilizată la ora 14:20 pentru stingerea focarelor și limitarea extinderii flăcărilor. Schimbarea direcției vântului a îngreunat intervenția, iar autoritățile elene au dispus evacuarea persoanelor din zonele vulnerabile.

Zeci de pompieri și tehnică, mobilizate

La operațiune au participat 122 de pompieri, 31 de autospeciale, 12 aeronave și trei elicoptere, precum și alte forțe terestre și voluntari. În timpul nopții, pompierii moldoveni au fost redistribuiți într-un alt sector din Kassandra, unde au participat la evacuarea persoanelor și la stingerea focarelor active și reziduale.

Misiunea continuă

În dimineața zilei de 14 august, a fost efectuată predarea și preluarea efectivului. Pompierii moldoveni continuă misiunea în Grecia, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Incendiu/ IGSU

Incendiu/ IGSU

Al doilea contingent de pompieri moldoveni în Grecia

Acesta este cel de-al doilea contingent de pompieri moldoveni care a plecat în Grecia în această vară. Cei 24 de pompieri au plecat pe 30 iulie și vor rămâne în Grecia până pe 15 august.

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Misiune de cinci ore lângă Thessaloniki

Cu câteva zile în urmă, pompierii moldoveni detașați în Grecia au fost implicați în intervenții pentru stingerea incendiilor, în apropiere de Salonic. Alături de salvatorii greci, aceștia au acționat pentru lichidarea ultimelor focare și prevenirea reaprinderii focului.

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