37 de blocuri locative din Chișinău au fost deja conectate la căldură, iar în total Termoelectrica furnizează agent termic pentru 313 edificii din capitală. În contexul în care temperaturile scad, locuitorii Capitalei nu trebuie să aștepte o decizie oficială a Primăriei pentru a porni căldura în blocuri. Administratorii pot solicita conectarea direct de la Termoelectrica.

Pentru a avea căldură în apartamente, locatarii trebuie să se adreseze administratorului blocului. Este necesar ca majoritatea să ceară pornirea încălzirii, iar administratorul să depună o solicitare la Termoelectrica. Imobilul va fi conectat după recepționarea cererii și a documentelor necesare.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Administratorii de blocuri trebuie să facă solicitări ca să fie conectate blocurile de locuit la agentul termic.”

Potrivit Termoelectrica până pe 29 octombrie, la căldură au fost conectate 133 de grădinițe, 21 de școli și licee, 18 instituții medicale, 37 de blocuri locative, 20 de case particulare și 84 de agenți economici.

Începerea sezonului de încălzire se face în conformitate cu regulamentul ANRE privind furnizarea energiei termice. Potrivit acestuia, sezonul de încălzire începe atunci când timp trei zile consecutive temperatura medie a aerului, calculată pentru intervalul orelor 18:00 și 6:00, este egală sau mai mică de +10 grade Celsius.

Vremea se răcește în continuare, iar nopțile devin tot mai reci. Săptămâna viitoare în capitală maximele nu vor depăși 9 grade, iar noaptea vom avea 7 grade. În această iarnă încălzirea va costa mai mult.

De la 1 octombrie, tariful pentru energia termică în Chișinău a crescut cu aproximativ 62 la sută. Pentru o gigacalorie, consumatorii achită acum 3.277 de lei.