Republica Moldova a înregistrat aproximativ 70 de incidente cu drone de la începutul războiului din Ucraina, iar ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, avertizează că, în cazul unor noi incursiuni ale dronelor rusești, nu pot fi excluse victime omenești. Declarațiile oficialului au fost făcute după ședința guvernului și vin după ce un aparat de zbor s-a prăbușit pe 8 septembrie în satul Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani.

Ministrul Apărării susține că, atât timp cât războiul continuă, iar Rusia atacă ținte din Ucraina, efectele conflictului se pot răsfrânge și asupra statelor din regiune.

„Nu excludem cazurile letale în următoarea perioadă. Atât timp cât continuă războiul și Rusia atacă obiectivele civile, ucide oameni în Ucraina, aceste efecte pot fi răspândite și în alte țări în vecinătatea războiului”, a declarat Anatolie Nosatîi după ședința Guvernului.

Potrivit ministrului, incidentul produs la Rîșcani a demonstrat încă o dată că războiul din Ucraina poate avea consecințe directe asupra securității Republicii Moldova.

Aproape 70 de incidente cu drone

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, autoritățile de la Chișinău au consemnat aproximativ 70 de incidente cu drone pe teritoriul sau în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Nosatîi admite că nu toate aceste cazuri ar putea fi rezultatul unor devieri accidentale de la traiectorie. În opinia sa, unele incursiuni ar putea avea și o componentă intenționată și ar putea reprezenta mesaje transmise de Federația Rusă.

Incidentul de la Rîșcani a afectat și traficul aerian

Aparatul de zbor depistat pe 8 septembrie în satul Mihăilenii Vechi a determinat autoritățile să ia măsuri de precauție și să închidă temporar spațiul aerian.

„Rusia continuă să fie un agresor și să pună în pericol viața cetățenilor noștri, nu doar a celor care sunt pe pământ, dar și în aer. Incidentul de ieri a avut un impact negativ asupra zborurilor din spațiul aerian al Moldovei, pentru că am fost nevoiți să închidem spațiul aerian pentru a evita pericolul”, a spus ministrul.

Moldova recunoaște că nu ține pasul cu evoluția dronelor

Anatolie Nosatîi a recunoscut că Republica Moldova are încă restanțe importante în ceea ce privește dezvoltarea și dotarea sistemelor de apărare împotriva dronelor și a altor mijloace moderne de atac.

Ministrul spune că țara dispune de anumite capacități pentru a face față unor drone de generație mai veche, însă situația devine mult mai complicată în cazul aparatelor moderne.

„Noi cu greu ținem pasul pentru a dezvolta sistemele de apărare împotriva sistemelor de atac ale Federației Ruse”, a declarat Nosatîi, precizând că inclusiv Ucraina întâmpină dificultăți în interceptarea unor drone de ultimă generație.

Moldova nu are încă un sistem de alertare a populației

O altă problemă semnalată de ministrul Apărării este lipsa, deocamdată, a unui sistem național de alertare a populației în cazul unor amenințări aeriene.

Autoritățile susțin că sunt necesare investiții rapide atât în sisteme de detectare și apărare, cât și în mecanisme prin care cetățenii să poată fi avertizați în timp util.

„Obiectivul este de a identifica resurse pentru a avea aceste sisteme în interesul țării”, a mai declarat Anatolie Nosatîi.

În condițiile în care războiul continuă în imediata vecinătate a Republicii Moldova, autoritățile avertizează că riscul unor noi incidente nu poate fi exclus.

O dronă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova

La 8 septembrie 2026, o dronă de tip Shahed, venită din direcția Ucrainei, a pătruns neautorizat în spațiul aerian moldovenesc și a traversat mai multe regiuni ale țării, fiind monitorizată de sistemele Armatei Naționale. Pentru siguranța zborurilor, spațiul aerian din zona centrală a Republicii Moldova a fost restricționat temporar.

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Drona a ajuns în România. Două avioane de luptă, ridicate în aer

După ce a părăsit teritoriul Republicii Moldova, drona și-a continuat deplasarea spre România. În contextul alertei, două avioane de luptă au fost ridicate pentru a monitoriza aparatul de zbor, iar zborurile de la Iași au fost suspendate temporar.

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Ulterior, drona a revenit în Republica Moldova. Aparatul a dispărut de pe radar în zona satului Cobani, raionul Glodeni, apoi a reapărut în apropierea orașului Drochia. La ora 17:14, obiectul zburător a dispărut din nou în zona satului Sturzovca, municipiul Bălți. La ora 17:26, autoritățile au fost informate despre căderea unui aparat de mici dimensiuni în extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani. În urma prăbușirii, vegetația uscată din zonă s-a aprins. La locul incidentului au intervenit pompierii și polițiștii. Victime nu au fost raportate.

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