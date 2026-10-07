Aproape 70 de conducători auto au fost depistați de inspectorii de patrulare în timp ce utilizau telefonul mobil în timpul conducerii, în cadrul unor verificări desfășurate în ultimele zile.

Potrivit organelor de drept, acțiunile au scopul de a preveni comportamentele care distrag atenția șoferilor și cresc riscul producerii accidentelor rutiere.

Folosirea telefonului la volan poate reduce capacitatea conducătorului auto de a reacționa rapid la schimbările din trafic, iar câteva secunde de neatenție pot avea consecințe grave.

Amenzi de până la 600 de lei

Poliția reamintește că utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii constituie contravenție și se sancționează cu amendă de până la 600 de lei și 3 puncte de penalizare.

Organele de drept îndeamnă șoferii să nu folosească telefonul în timp ce conduc și să-și îndrepte întreaga atenție spre drum.