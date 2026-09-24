O femeie de 59 de ani din Vulcănești a rămas fără 768.792 de lei, după ce a fost înșelată de un grup de escroci care s-au prezentat, pe rând, drept angajați ai companiei Orange, ai Serviciului de Informații și Securitate și ai Ministerului Afacerilor Interne. Banii proveneau din vânzarea apartamentului victimei.

Potrivit poliției, cazul a avut loc în perioada 23 iulie – 17 septembrie, în municipiul Vulcănești. Femeia a fost contactată telefonic de persoane necunoscute, care au folosit diferite pretexte pentru a o convinge să le transmită banii.

Escrocii s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții și companii cunoscute, iar prin inducerea în eroare au determinat-o pe femeie să le ofere suma de 768.792 de lei.

Banii proveneau din vânzarea apartamentului

Potrivit organelor de drept, victima a transmis banii prin curier și transfer bancar. Întreaga sumă provenea din vânzarea apartamentului.

Cazul a fost raportat poliției.

37 de tentative de escrocherie, dejucate de cetățeni

În aceeași perioadă, vigilența cetățenilor a împiedicat producerea unor noi prejudicii. Poliția anunță că 37 de tentative de escrocherie telefonică au fost dejucate înainte ca victimele să transmită bani sau să ofere escrocilor date personale.

Poliția le recomandă oamenilor să nu aibă încredere în apelurile venite de la persoane necunoscute care pretind că reprezintă instituții, bănci sau companii și să nu divulge date personale, coduri de acces ori informații bancare.