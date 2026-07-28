Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu explicații privind situația de pe piața carburanților din Republica Moldova, după ce în ultimele zile au apărut întrebări legate de aprovizionare și de decizia Guvernului de a declara stare de alertă în sectorul energetic. Oficialul susține că măsura este una preventivă și are scopul de a asigura continuitatea livrărilor și de a evita speculațiile.

Potrivit ministrului, Republica Moldova își asigură aproape integral necesarul de carburanți din România.

„Aproape 99% din benzină, circa 70% din motorină, aproximativ 70% din gazul petrolier lichefiat (GPL) și 100% din kerosenul utilizat în aviație provin de la rafinăriile și terminalele petroliere din România”, a precizat Dorin Junghietu.

De ce au apărut problemele de aprovizionare

Șeful de la Energie a explicat că rafinăriile din România procesează în mare parte țiței importat din Kazahstan, iar suspendarea temporară a exporturilor din această țară a afectat producția.

Chiar dacă exporturile de țiței din Kazahstan au fost reluate, rafinăriile au nevoie de câteva zile pentru a reveni la capacitatea normală de procesare.

„Acesta este motivul pentru care observăm lipsa produselor petroliere la unele stații PECO din țară, dar și scumpirea acestora în rând cu piața regională”, a explicat ministrul.

Guvernul caută surse alternative de aprovizionare

Dorin Junghietu a declarat că autoritățile monitorizează permanent situația și colaborează cu operatorii de pe piața produselor petroliere pentru identificarea unor surse alternative de aprovizionare.

Potrivit acestuia, sunt analizate livrări inclusiv din alte rafinării din regiunea Mării Negre și a Mării Egee, astfel încât necesarul de carburanți al Republicii Moldova să fie acoperit.

De ce a fost declarată starea de alertă

Ministrul Energiei a subliniat că declararea stării de alertă nu înseamnă că Republica Moldova a rămas fără carburanți, ci reprezintă o măsură preventivă care oferă autorităților instrumentele necesare pentru a interveni rapid în cazul agravării situației.

„Declararea stării de alertă este o măsură preventivă. Ea ne oferă instrumentele necesare pentru a interveni rapid, pentru a preveni achizițiile speculative și pentru a asigura continuitatea aprovizionării în această perioadă”, a afirmat Dorin Junghietu.

Oficialul a dat asigurări că Guvernul lucrează împreună cu companiile petroliere pentru ca impactul deficitului regional să fie resimțit cât mai puțin de cetățeni și de economie.

„Prioritatea noastră este să menținem funcționarea pieței și aprovizionarea cu carburanți în condiții de siguranță și predictibilitate”, a conchis ministrul Energiei.

Stare de alertă în sectorul energetic și hidrologic în Republica Moldova

Guvernul a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Decizia a fost luată astăzi, în cadrul unei ședințe de urgență, după ce limitarea exporturilor de produse petroliere a creat riscul unui deficit de combustibil în Republica Moldova. Totodată, din cauza scăderii accentuate a debitului râului Nistru, autoritățile au instituit stare de alertă și în sectorul hidrologic, pentru o perioadă de 30 de zile.

Pe durata stării de alertă, autoritățile vor monitoriza evoluția stocurilor de carburanți și nivelul apei din Nistru. Totodată, instituțiile responsabile vor putea interveni mai rapid pentru a preveni eventualele probleme de aprovizionare cu combustibil și apă.

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