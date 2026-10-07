Aproape toată apa consumată de Chișinău depinde de o stație construită acum mai bine de jumătate de secol. Stația de captare de la Vadul lui Vodă funcționează în prezent normal, însă scăderea nivelului Nistrului îi pune la încercare infrastructura. Pentru a evita o eventuală criză, sunt folosite soluții temporare, iar pe termen lung este nevoie de o stație nouă.

„Acum noi ne aflăm sub nivelul râului Nistru. De la cota de sus avem minus 6 metri.”

Stația de captare de la Vadul lui Vodă a fost construită în 1972. Reprezentanții Apă-Canal recunosc că infrastructura este veche, dar spun că aceasta funcționează în continuare în parametri normali. Problema nu este, deocamdată, lipsa apei din Nistru, ci riscul ca nivelul râului să scadă atât de mult încât pompele fixe să nu mai poată capta apa. Stația are o capacitate de proiectare de 430 de mii de metri cubi pe zi, însă în prezent sunt captați între 170 și 220 de mii de metri cubi zilnic.

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Așa arată stația de captare de la Vadul lui Vodă din interior. Potrivit autorităților aceasta aprovizionează Chișinăul cu apă în proporție de 99 la sută.”

Anatolie LICHII, DIRECTORUL TEHNIC AL S.A. „APĂ-CANAL” CHIȘINĂU: „Pentru ultimele 24 de ore, nivelul de captare a fost 200.000 de metri cubi în 24 de ore.”

Cu acest volum, stația asigură alimentarea întregii zone deservite de Apă-Canal Chișinău. Directorul tehnic spune că instalațiile sunt verificate periodic și funcționează conform normelor. Pentru ca stația să poată capta apa și în cazul în care nivelul Nistrului continuă să scadă, autoritățile au luat deja mai multe măsuri.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Avem patru zone de siguranță, sunt trei zone de avarie, pentru orice eventualitate în cazul în care scade drastic debitul în zona stației de captare. Avem stația plutitoare, cu capacitatea de 4.000 de metri cubi pe oră, pompa submersibilă, cu o capacitate de 3.200, și motopompele oferite de Guvern.”

Responsabilii spun că cele 8 motopompe oferite din rezerva de stat vor fi pornite doar în cazuri critice.

Diana TACU, DIRECTORUL INTERIMAR AL S. A. „APĂ-CANAL” CHIȘINĂU: „La moment nu avem nicio situație critică. Funcționăm în regim obișnuit, nicio motopompă sau pompă, stație plutitoare, nu a fost pusă în funcțiune. Pragul subacvatic a fost suficient pentru a menține albia râului Nistru.”

În zona stației a fost amenajat și un prag subacvatic. Operatorul precizează că este o construcție hidrotehnică temporară, menită să mențină nivelul apei în apropierea stației de captare, și nu să blocheze cursul Nistrului.

Diana TACU, DIRECTORUL INTERIMAR AL S. A. „APĂ-CANAL” CHIȘINĂU: „El are ca scop doar să mențină, în această zonă, apa ca să fie nivelul necesar pentru a putea capta la pompele din stația de captare.”

În aceste condiții, autoritățile susțin necesitatea construirii unei noi stații de captare a apei, care să poată funcționa la diferite niveluri ale apei. Proiectul are deja finanțare: Germania va oferi 18 milioane de euro, Guvernul– șase milioane, iar Primăria – două milioane.