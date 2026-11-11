Aproape toate blocurile locative din municipiul Chișinău și din suburbii sunt conectate la sistemul centralizat de încălzire. Potrivit Termoelectrica, până la 11 noiembrie, 99,4% dintre blocuri beneficiau de agent termic. În schimb, 41 de clădiri rămân fără căldură, deoarece administratorii acestora nu au depus încă solicitările de conectare.

Datele Termoelectrica arată că, în total, 3.933 de edificii din Capitală și din localitățile suburbane beneficiază de energie termică pentru încălzire.

Instituțiile din sfera socială, inclusiv școlile și grădinițele, au fost conectate integral la sistemul centralizat de termoficare.

Cine întârzie conectarea celor 41 de blocuri

Reprezentanții Termoelectrica precizează că cele 41 de blocuri care nu au căldură sunt în administrarea unor gestionari ai fondului locativ care nu au solicitat încă pornirea agentului termic.

În acest context, compania le cere administratorilor să depună cât mai curând cererile de conectare, astfel încât locatarii să poată beneficia de căldură în apartamente.

Termoelectrica precizează că procesul de conectare se desfășoară în baza solicitărilor depuse de gestionarii fondului locativ.