Serviciul Vamal anunță că a identificat obligații vamale suplimentare în valoare de 989,94 mii de lei, în urma unor controale efectuate în perioada 6–17 iulie 2026. Verificările au scos la iveală mai multe încălcări legate de declararea și importul mărfurilor.

Potrivit instituției, în cadrul verificărilor au fost identificate mai multe abateri de la legislația vamală, printre care:

aplicarea nejustificată a tratamentului tarifar favorabil;

încadrarea greșită a mărfurilor importate, cu aplicarea unor taxe vamale reduse;

nerespectarea destinației finale pentru mărfurile care au beneficiat de facilități fiscale la import.

Un agent economic a recunoscut eroarea și s-a conformat voluntar

Serviciul Vamal precizează că, într-un caz, un operator economic a informat autoritatea despre indicarea eronată a unor date în documentele vamale. În urma recalculării drepturilor de import, sumele datorate vor fi achitate suplimentar la bugetul de stat.

Operatorii economici sunt îndemnați să respecte legislația

Instituția reamintește persoanelor fizice și juridice să manifeste responsabilitate și să verifice cu atenție informațiile prezentate în actele vamale.

Totodată, Serviciul Vamal precizează că operatorii economici care anunță benevol despre erorile comise înainte ca acestea să fie depistate de autorități pot fi eliberați de răspundere materială, cu condiția achitării integrale a drepturilor de import și a penalităților până la aplicarea sancțiunilor.