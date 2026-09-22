Arcul de Triumf și terenul adiacent din centrul Chișinăului vor trece în proprietatea statului. Proiectul a fost aprobat astăzi, la ședința de guvern.

Ce spune ministrul Culturii

„Ne-am propus ca procesele administrative și cele tehnice să fie finalizate până la sfârșitul acestui an, astfel încât în 2027 să putem organiza achiziția, selecția antreprenorului și să începem lucrările în lunile martie-aprilie”, a declarat Dan Suruceanu la ședința Guvernului.

Arcul de Triumf a fost proiectat de arhitectul din Odesa Luka Zaușchevici în 1841, care a luat drept prototip construcții similare din Roma, Italia. Monumentul are o înălțime de 13 metri fiind ornamentat într-un stil corintic și clasic.