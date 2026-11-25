Republica Moldova intră în stare de alertă în sectorul energetic pentru următoarele 30 de zile, începând cu 25 noiembrie. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern și are scopul de a preveni eventualele probleme de aprovizionare cu energie electrică, gaze naturale și produse petroliere în perioada rece a anului.

Potrivit Executivului, una dintre măsurile care ar putea fi aplicate este limitarea exporturilor de energie electrică în orele în care există riscul ca țara să nu aibă suficientă energie pentru consumul intern.

Autoritățile ar putea cere și reducerea consumului de energie în orele de vârf, atunci când cererea este mai mare. În același timp, spitalele, serviciile de urgență și obiectivele de infrastructură critică vor avea prioritate la alimentarea cu energie electrică.

Ce se va întâmpla cu rezervele de combustibil

În cazul unor probleme de aprovizionare, autoritățile vor putea scoate din rezerva de stat păcură, pe care o vor oferi temporar, cu obligația de a fi restituită.

Sunt prevăzute și măsuri pentru facilitarea importurilor de produse petroliere și protejarea stocurilor de combustibil destinate pieței interne.

Totodată, importatorii vor trebui să raporteze zilnic cantitățile de produse petroliere pe care le au în stoc și cele pe care le livrează. Va fi monitorizată și aprovizionarea cu gaze naturale.

Starea de alertă va fi valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, timp de 30 de zile.

Republica Moldova a fost în stare de alertă timp de două luni, începând din iulie

Pe 28 iulie 2026, Guvernul a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic, pentru 30 de zile. Ulterior, pe 26 august, autoritățile au decis prelungirea acesteia cu încă 30 de zile. La acel moment, șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, declara că situația din domeniul energiei electrice și al produselor petroliere rămâne complicată, iar în sectorul hidrologic situația era și mai gravă.

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