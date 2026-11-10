Aproximativ 2000 de elevi din clasa a IX-a din Chișinău vor beneficia de pregătire suplimentară gratuită pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului din 2027. Programul Municipal Remedial, finanțat integral din bugetul municipal, se va desfășura în perioada 14 noiembrie 2026 – 24 aprilie 2027, anunță autoritățile din Chișinău.

Potrivit Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport din municipiul Chişinău, dintre beneficiari, 1500 de elevi vor primi sprijin la matematică, iar 500 - la limba și literatura română, pentru alolingvi. Pregătirea va fi asigurată de 135 de profesori, în grupuri mici, de câte 15 elevi.

Fiecare participant va beneficia de 60 de ore de pregătire, organizate în zilele de sâmbătă, între orele 09:30 și 13:00, în centre educaționale din toate cele cinci sectoare ale capitalei.

Orele vor avea loc la următoarele instituții:

Botanica: Liceul Teoretic „Traian”;

Liceul Teoretic „Traian”; Centru: Liceul Teoretic „Minerva”;

Liceul Teoretic „Minerva”; Buiucani: Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”;

Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”; Râșcani: Liceul „George Meniuc” (matematică) și Liceul „Natalia Gheorghiu” (limba română);

Liceul „George Meniuc” (matematică) și Liceul „Natalia Gheorghiu” (limba română); Ciocana: Liceul Teoretic „Constantin Negruzzi”.

Înainte de lansarea programului, profesorii implicați au participat la sesiuni de instruire, pentru a asigura o pregătire adaptată nevoilor elevilor.

Beneficiarii au fost selectați de instituțiile de învățământ în baza rezultatelor obținute la examenele din 2026 și a evaluărilor inițiale.

Ce urmărește programul

Programul urmărește recuperarea lacunelor de învățare și consolidarea cunoștințelor, iar obiectivul municipalității este ca cel puțin 70% dintre elevii incluși să promoveze examenele la disciplinele pentru care primesc pregătire.

Participarea este gratuită, toate cheltuielile fiind acoperite de Primăria Municipiului Chișinău. Părinții și elevii vor primi informații despre repartizare și orarul concret de la instituțiile de învățământ.