Circa 300 de camioane așteaptă în zona localității Giurgiulești, unde se intersectează fluxurile de transport spre punctele vamale Giurgiulești–Galați și Giurgiulești–Reni, dar și spre Portul Internațional Liber Giurgiulești. Informația a fost confirmată de Serviciul Vamal, după ce pe rețelele sociale au apărut imagini cu o coloană lungă de camioane.

Potrivit instituției, traficul s-a intensificat în perioada exportului de cereale, dar și pe fondul creșterii numărului de camioane care vin din Ucraina. Acest lucru pune presiune suplimentară asupra infrastructurii rutiere din zonă.

„Intensificarea traficului se înregistrează și în contextul perioadei de export al cerealelor, precum și al creșterii numărului de camioane care vin din Ucraina, generând o presiune suplimentară asupra infrastructurii rutiere din zonă”, au menționat responsabilii de la Serviciul Vamal.

Măsuri pentru gestionarea fluxului de transport

Pentru a gestiona fluxul de transport, Serviciul Vamal a suplimentat numărul funcționarilor implicați în procesarea camioanelor. Totodată, instituția discută cu autoritățile din România și Ucraina, precum și cu cele din Republica Moldova, pentru a fluidiza traficul și a identifica soluții pe termen lung.

Serviciul Vamal anunță că monitorizează situația și adaptează măsurile în funcție de evoluția traficului, pentru a reduce timpii de așteptare și a facilita traversarea frontierei.