Un bărbat a fost reținut de ofițerii Centrul Național Anticorupție, după ce ar fi cerut 30.000 de euro pentru a interveni pe lângă angajați ai unui penitenciar, astfel încât un condamnat să fie eliberat din închisoare pe motiv de boală gravă. Acesta este cercetat pentru trafic de influență, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal.

Potrivit CNA, bărbatul le-ar fi spus apropiaților condamnatului că are influență asupra unor angajați ai penitenciarului și că îi poate determina să pregătească actele necesare pentru ca instanța de judecată să examineze cererea de eliberare a acestuia din detenție. El ar fi cerut 30.000 de euro pentru aceste presupuse intervenții.

O parte din bani i-a fost transmisă suspectului sub controlul ofițerilor CNA, în cadrul documentării cazului.

Obiecte și documente ridicate în urma perchezițiilor

În urma investigațiilor, procurorii anticorupție și ofițerii CNA au descins cu percheziții la domiciliul bărbatului. De acolo au fost ridicate mai multe obiecte și documente care ar putea servi drept probe în dosar.

Reținut pentru 72 de ore

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.

Citeste si : Un șef de Direcție din cadrul AIPA, reținut de CNA: ar fi cerut 130 de mii de lei pentru o subvenție. Ce sumă a fost găsită în urma perchezițiilor - VIDEO