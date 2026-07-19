Spiritul de întreprinzător nu ține cont de vârstă. Un puști de doar 7 ani din Strășeni a devenit cunoscut în tot raionul datorită micii sale afaceri. Aprovizionat din grădina bunicilor, micul Aaron vinde mentă proaspătă pentru a-și câștiga banii de buzunar. Odată cu banii însă, băiatul câștigă ceva mult mai important: respectul celor din jur, precum și faptul că învață încă de pe acum ce înseamnă să fii antreprenor.

„Menta este foarte folositoare pentru ceai și limonadă.”

„E ușor să vinzi, dar trebuie răbdare.”

„Cel mai mult ce mi-a plăcut la el a fost curajul.”

Aaron Bîrsan are doar 7 ani. Nu merge încă la școală, dar a învățat deja o primă lecție importantă. Că banii nu cad din cer. Taraba sa cu mentă proaspătă e primul său business, iar Aaron a înțeles rapid că felul în care îți prezinți marfa contează.

Aaron BÎRSAN, 7 ANI: „O aranjez așa, distanțată, ca menta să se vadă bine. Apoi, când vin cumpărătorii eu le zic – Vând mentă cu 10 lei, vând mentă cu 10 lei!”

Dincolo de bănuții pe care îi câștigă, afacerea cu mentă a devenit pentru el mai mult decât o ocupație de vară. Este un adevărat curs de educație financiară din care a învățat deja că banii munciți cu greu nu trebuie risipiți ușor.

Aaron BÎRSAN, 7 ANI: „Mi-a venit ideea să vând mentă, ca să am banii mei de buzunar. – Ce vrei să faci cu ei? – Îi voi schimba în dolari.”

Este adevărat că micul Aaron are un avantaj. Nu trebuie să își bată capul cu cheltuielile de producție. Asta e treaba bunicilor, care sunt furnizorii săi oficiali.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Mica afacere a pornit de aici, din grădina bunicii Elena, care crește mentă. Planta este acum în plin sezon de creștere și este folosită la prepararea ceaiurilor și a băuturilor răcoritoare.”

„Am grijă ca menta să fie lungă și frumoasă.”

Elena BÎRSAN, BUNICA: „El întreba ce poate să vândă, ca să facă bani. Ne-am gândit la căpșune, dar din cauza ploilor nu l-em putut culege, apoi ne-am gândit la mentă. Important e să vândă și să primească plăcere de la ceea ce face.”

După ce culege un coș plin cu mentă proaspătă, începe o adevărată campanie de marketing, la care participă toată familia.

„Am deja 5 fire, 6, 7, 8, 9, 10.”

Cristina BÎRSAN, MAMA: „Întotdeauna zicem că educația finaciară nu vine de la primul salariu, ci de acum începe. Este socializare, ocupație, încredere în propriile forțe, dar și inițiativa că vrea și nu este impus.”

Vasile BÎRSAN, BUNELUL: „Pentru că are o vârstă atât de fragedă, cred că va învăța și va avea o practică în business. Iar asta ne bucură pe toți.”

Cu marfa pregătită, Aaron revine la Strășeni, acolo unde își desfășoară activitatea și unde el are rolul de director de vânzări, iar părinții îi oferă tot sprijinul logistic.

Maxim BÎRSAN, TATA: „Marketingul se dezvoltă și noi împreună cu el. Eu aveam masa la balcon, soția a imprimat banerul, iar în prima zi de vânzare a reușit să vândă toată menta.”

Iar clienții nu întârzie să apară.

„E foarte plăcut să vezi un copil cu vise, ci nu care stă în telefon.”

După sezonul de mentă, Aaron promite să revină în grădina bunicii pentru a-și dezvolta și diversifica mica sa afacere. Până atunci, vrea ca exemplul său să încurajeze și să inspire cât mai mulți copii.

Aaron BÎRSAN, 7 ANI: „Dragi copii, să îndrăzniți să aveți vise frumoase, să aveți prieteni noi și să fiți fericiți.”