Șase zboruri neautorizate au fost detectate astăzi în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, după ce inițial poliția spunea că este vorba de cinci. Potrivit Armatei Naționale, trei rachete și două drone au explodat la sol, iar un alt aparat de zbor a traversat spațiul aerian al țării în zona Palanca, timp de aproximativ un minut.

Potrivit Ministerului Apărării, în urma analizei datelor de survol al spațiului aerian național, precizează că pe lângă cele cinci aparate de zbor - trei rachete și două drone, explodate la sol, a fost detectat un alt zbor neautorizat.

Obiectul a pătruns în spațiul aerian național la ora 8:04 din direcția localității Udobnoe, Odesa, Ucraina spre localitatea Palanca. La ora 8:05 acesta a părăsit spațiul aerian în direcția localitatea Bileaivka, Ucraina.

În total, astăzi, 3 octombrie, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale, au detectat șase zboruri neautorizate.

Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii