Republica Moldova va primi 4,32 milioane de euro nerambursabili pentru Armata Națională. Guvernul a aprobat astăzi semnarea unui acord cu Institutul Națiunilor Unite pentru Formare și Cercetare, prin care armata va putea fi dotată cu echipamente și tehnică noi.

Potrivit Guvernului Republicii Moldova, fondurile oferite de UNITAR vor fi utilizate pentru achiziționarea de echipamente și tehnică necesare Armatei Naționale.

Acestea vor contribui la creșterea capacității de intervenție a militarilor și la sprijinirea autorităților în gestionarea situațiilor de criză, inclusiv în cazul calamităților naturale.

„Să putem interveni prompt”

Secretarul de stat al Ministerului Apărării, Sergiu Plop, a declarat că sprijinul oferit de UNITAR va contribui la modernizarea sectorului național de apărare și la creșterea capacității instituțiilor statului de a interveni în situații de criză.

„Dincolo de echipamente și capacități, în centrul tuturor acestor eforturi comune rămân oamenii. Siguranța și binele cetățenilor sunt o prioritate pentru noi. Iată de ce Armata Națională, alături de autoritățile responsabile, este mereu acolo unde este nevoie de ajutor”, a declarat Sergiu Plop.

Potrivit secretarului de stat, consolidarea acestor capacități va permite autorităților să dispună de resursele necesare pentru intervenții rapide și eficiente atunci când situația o impune.