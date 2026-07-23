Republica Moldova își continuă participarea la operațiile internaționale de menținere a păcii. Armata Națională a detașat cel de-al 25-lea contingent de militari în cadrul misiunii KFOR din Kosovo. Cei 41 de militari moldoveni vor executa, timp de șase luni, misiuni de securitate, pază a obiectivelor militare și patrulare în aria de responsabilitate.

Ceremonia oficială de detașare a avut loc în prezența conducerii Ministerului Apărării și a Marelui Stat Major, a reprezentanților Oficiului de Legătură NATO în Republica Moldova, Ambasadei Italiei, atașaților militari și rudelor militarilor.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, le-a urat succes militarilor și a menționat că participarea Republicii Moldova în operația KFOR, de peste 12 ani, reprezintă o dovadă a profesionalismului Armatei Naționale și a angajamentului țării pentru consolidarea păcii și securității regionale.

Contingentul moldovenesc este format din geniști, transmisioniști, infanteriști, conducători auto și felceri, care vor fi dislocați în baza militară „Camp Villaggio Italia” din localitatea Peć, Kosovo, în cadrul Comandamentului Regional Vest (Regional Command-West).

Operația de menținere a păcii KFOR din Kosovo

Participarea militarilor moldoveni în operația de menținere a păcii KFOR din Kosovo face parte din angajamentele internaționale asumate de Republica Moldova în domeniul securității și cooperării externe. Armata Națională este prezentă în această misiune din anul 2014, iar de atunci zeci de contingente de militari moldoveni au fost detașați pentru a contribui la menținerea unui climat de stabilitate în regiune.

Pe parcursul acestor ani, militarii Republicii Moldova au executat misiuni de pază și securizare a obiectivelor militare, patrulare, sprijin logistic și alte activități specifice, alături de contingente din state membre NATO și partenere. Participarea în KFOR este considerată una dintre principalele misiuni externe ale Armatei Naționale, oferind militarilor experiență în operații internaționale și posibilitatea de a-și consolida capacitățile de interoperabilitate cu structurile militare străine.

Operația KFOR, condusă de NATO, a fost lansată în anul 1999, după conflictul din Kosovo, având drept scop menținerea unui mediu sigur și stabil, precum și sprijinirea proceselor de pace în regiune.