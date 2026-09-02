Ministerul Apărării va beneficia de un grant în valoare de aproximativ 4,32 milioane de euro pentru consolidarea capacităților operaționale și îmbunătățirea răspunsului la situații de criză. Acordul urmează să fie semnat cu Institutul Națiunilor Unite pentru Formare și Cercetare (UNITAR).

Comisia parlamentară pentru politică externă și integrare europeană a avizat semnarea acordului privind implementarea proiectului „Consolidarea capacității operaționale a Armatei Naționale a Republicii Moldova”.

Finanțarea oferită de UNITAR va permite Ministerului Apărării să își modernizeze baza tehnică și să își consolideze capacitățile instituționale necesare pentru intervenția în situații de criză.

Vehicule, spații modulare și facilități de teren

Potrivit proiectului, fondurile vor fi utilizate inclusiv pentru dotarea Armatei Naționale cu vehicule de transport, spații modulare de cazare și facilități de teren.

Investițiile urmăresc îmbunătățirea condițiilor și a capacității de mobilizare a militarilor, precum și creșterea nivelului de pregătire pentru gestionarea situațiilor de criză.

Militarii vor fi instruiți și evaluați

O componentă importantă a proiectului vizează și pregătirea personalului. Militarii urmează să beneficieze de instruire, certificare și evaluare, în funcție de responsabilitățile și funcțiile pe care le dețin.

Astfel, proiectul nu se limitează doar la achiziționarea de echipamente, ci prevede și dezvoltarea capacităților profesionale și instituționale ale Armatei Naționale.

Acordul trebuie ratificat de Parlament

Documentul urmează să fie propus spre ratificare în plenul Parlamentului. După aprobarea acestuia, proiectul va intra în etapa de implementare.

Potrivit prevederilor acordului, proiectul „Consolidarea capacității operaționale a Armatei Naționale a Republicii Moldova” urmează să fie implementat până la 30 decembrie 2026.