Un detașament de 20 de militari ai Armatei Naționale va reprezenta Republica Moldova la parada militară organizată pe 1 decembrie, la București, cu ocazia Zilei Naționale a României. Aceștia vor defila alături de militarii români și de contingente din alte țări, în Piața Arcului de Triumf.

Potrivit Ministerului Apărarii, militarii moldoveni se pregătesc să participe la evenimentul organizat în capitala României. Cei 20 de militari fac parte din Brigada 2 Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare” din Chișinău și ai Companiei Garda de Onoare.

Formația va fi condusă de căpitanul Petru Grecu, iar Drapelul de Stat al Republicii Moldova va fi purtat de locotenentul major Nicolae Nosulco.

La parada din acest an sunt așteptați peste 2.000 de militari și specialiști din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate ale României. Aceștia vor defila cu aproximativ 130 de mijloace de tehnică militară, dintre care 45 de aeronave, potrivit Ministerului Apărării Naționale de la București.

Militarii moldoveni, prezenți la parada de la București de peste un deceniu

Militarii Armatei Naționale participă la parada de Ziua Națională a României din 2014, cu excepția anilor în care au fost impuse restricții din cauza pandemiei. Anul trecut, Republica Moldova a fost reprezentată de militari ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre” și ai Companiei Garda de Onoare.