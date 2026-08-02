Site-ul oficial al Ministerului Educației și Cercetării (MEC) a fost ținta unui atac cibernetic, anunță instituția. Potrivit informațiilor preliminare, persoane neautorizate au intervenit asupra codului sursă al platformei, provocând redirecționarea utilizatorilor către pagini externe și afectând funcționarea mai multor secțiuni ale site-ului.

Reprezentanții ministerului precizează că incidentul a constat în modificarea neautorizată a codului sursă al site-ului, ceea ce a făcut ca o parte dintre utilizatori să fie direcționați către alte adrese web. În același timp, mai multe pagini ale platformei și-au pierdut parțial funcționalitatea.

Potrivit MEC, echipele tehnice au intervenit imediat după depistarea problemei pentru a limita efectele atacului și a restabili funcționarea normală a site-ului.

„Potrivit informațiilor preliminare, au fost efectuate modificări neautorizate ale codului sursă, care au determinat redirecționarea utilizatorilor către adrese terțe. Totodată, a fost afectată parțial funcționalitatea mai multor pagini ale site-ului”, se arată în comunicatul instituției.

Incidentul este investigat

Ministerul precizează că atacul cibernetic este în prezent investigat, iar circumstanțele producerii acestuia urmează să fie stabilite.

Specialiștii IT lucrează la verificarea sistemelor pentru a se asigura că platforma este complet securizată și că nu mai există vulnerabilități care ar putea fi exploatate.

Recomandări pentru utilizatori

În contextul incidentului, Ministerul Educației și Cercetării recomandă persoanelor care au accesat site-ul în perioada în care acesta a fost afectat să manifeste prudență și să evite interacțiunea cu orice pagină sau conținut care pare suspect.

De asemenea, instituția îndeamnă publicul să consulte doar canalele oficiale ale ministerului pentru informații și anunțuri, până la finalizarea investigației și confirmarea funcționării în deplină siguranță a platformei online.