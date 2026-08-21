Un atac cu drone de tip Shahed a avut loc în noaptea de 21 august, în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina. Mai multe explozii au fost înregistrate în zona punctului ucrainean de trecere Tabachi, aflat la aproximativ 300 de metri de linia frontierei. În urma atacului, punctul de trecere a fost afectat, iar activitatea punctului Mirnoe–Tabachi a fost sistată temporar.

Potrivit MAI, în jurul orei 00:35, patrulele Poliției de Frontieră aflate în serviciu au auzit zgomote specifice aparatelor de zbor fără pilot de tip „Shahed” și au observat mai multe explozii produse pe teritoriul Ucrainei, în zona punctului de trecere Tabachi.

Aparatele de zbor au căzut la 300 de metri de frontiera cu țara noastră

Aparatele de zbor au căzut pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 300 de metri de linia frontierei de stat cu Republica Moldova. În urma atacului, punctul ucrainean de trecere a frontierei Tabachi a fost afectat.

La ora 01:00, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a confirmat incidentul și faptul că aparatele de zbor fără pilot au căzut pe teritoriul Ucrainei, în zona PTF Tabachi.

Activitatea punctului de trecere a frontierei Mirnoe, sistată

În aceste condiții, activitatea punctului de trecere a frontierei Mirnoe – Tabachi a fost sistată. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime.

Pe teritoriul Republicii Moldova au fost întreprinse toate măsurile procedurale prevăzute de legislație. Au fost informate și mobilizate subdiviziunile Poliției de Frontieră din regiune, inclusiv Sectoarele Poliției de Frontieră Cișmichioi, Copceac și Giurgiulești.

Pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost găsite fragmente de drone

Până la această oră, în zona de frontieră de pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte riscuri pentru securitatea populației.

Poliția de Frontieră de comun cu Serviciul Vamal și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, monitorizează în continuu situația, în vederea gestionării acesteia și mențin legătura cu autoritățile competente din Ucraina.

atac cu drone/ telegram

atac cu drone/ telegram

Recomandări pentru cetățeni

Cetățenii sunt îndemnați ca, în cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii produse în apropierea frontierei, să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor, și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități.

De asemenea, oamenii sunt rugați să nu se apropie de eventuale resturi ale unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile prin Serviciul 112.

Resturi ale unei drone - găsite pe teritoriul Republicii Moldova

Pe 20 august, resturi ale unei drone au fost găsite pe teritoriul Republicii Moldova, în apropierea frontierei cu Ucraina, după atacurile rusești asupra infrastructurii portuare din zona Reni. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în aceeași zonă a fost înregistrată și o explozie care a provocat un incendiu de vegetație pe teritoriul țării noastre.

Din nou, o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Tot pe 20 august, un aparat de zbor militar a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. O dronă, preliminar identificată ca fiind de tip Shahed 136 (Gheran-2), a fost detectată după ce a survolat ilegal frontiera din Ucraina.

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MAE și președintele țării condamnă incidentul

Președintele Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei și a afirmat că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat din nou. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, șefa statului a spus că o dronă a căzut pe teritoriul moldovean și cere o presiune internațională mai mare asupra Rusiei pentru a opri atacurile.

De la începutul lunii, acesta este deja al cincilea caz în care spațiul aerian al țării noastre este survolat de drone. În două din ele, aparatele de zbor au explodat și au provocat incendii.

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