Un atac cu drone a avut loc în noaptea de 8 spre 9 septembrie la punctul de trecere a frontierei Starokazacie, din Ucraina, aflat în apropierea localității Tudora din Republica Moldova. În urma atacului, două persoane au murit, iar alte două au fost rănite. Deocamdată, nu se cunoaște naționalitatea victimelor, iar activitatea punctului de trecere Tudora- Starokazacie a fost suspendată.

Potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, atacul a avut loc între orele 23:35 și 00:05. Autoritățile ucrainene au anunțat că o dronă a atacat punctul de trecere Starokazacie, iar alte două drone au căzut în apropiere. Toate aparatele au ajuns pe teritoriul Ucrainei.

În urma atacului, infrastructura punctului de trecere a fost afectată, iar activitatea acestuia a fost oprită.

Patru explozii, auzite de polițiștii moldoveni

Polițiștii de frontieră moldoveni au auzit patru explozii și au văzut luminile acestora de pe teritoriul Ucrainei. La acel moment, în Ucraina era activată alerta aeriană.

Toate persoanele aflate în punctul de trecere au fost evacuate.

Doi morți și doi răniți

Ulterior, autoritățile ucrainene au anunțat că două persoane au murit, iar alte două au fost rănite. Deocamdată, cetățenia victimelor nu a fost stabilită.

Punctul de trecere Starokazacie rămâne neoperational, iar traficul prin Tudora-Starokazacie este suspendat.

Nu au fost găsite drone în Moldova

Poliția de Frontieră anunță că pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost găsite fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte pericol pentru populație.

Autoritățile moldovene monitorizează situația și țin legătura cu cele din Ucraina, iar oamenii sunt îndemnați să nu se apropie de eventuale resturi de drone sau obiecte necunoscute și să sune la 112 dacă le observă.