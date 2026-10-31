Agenția de Guvernare Electronică anunță că tentativele de atac asupra infrastructurii digitale continuă, însă verificările nu au identificat noi extrageri neautorizate de date. Autoritățile analizează informațiile sustrase anterior pentru a identifica persoanele afectate și pregătesc un mecanism de notificare individuală a acestora.

Autoritățile încearcă să stabilească exact ce date personale au fost extrase în urma atacului cibernetic și câți cetățeni au fost afectați. Sunt întocmite liste pe categorii de informații, care sunt verificate pentru eliminarea suprapunerilor și a eventualelor erori.

Iulia PASCARI, REPORTER PROTV: „Între timp, agenția pregătește un mecanism prin care cetățenii afectați vor fi informați individual, iar rezultatele vor fi anunțate doar după verificarea lor. Până acum, instituția susține că nu au fost depistate modificări sau ștergeri ale datelor cetățenilor din registrele de stat în urma atacului cibernetic.”

După breșa de securitate, infrastructura digitală guvernamental a continuat să fie atacată. Autoritățile spun că, în urma verificărilor, nu au fost depistate noi extrageri neautorizate de date.

Astăzi Vasile Tofan a mers la Agenția de Guvernare Electronică pentru a-l prezenta pe noul director, Artiom Cociu, care o înlocuiește pe Nicoleta Colomeeț.

„Eu nu am venit aici ca să arăt cu degetul a cui este vina pentru că nu este un caz în care poți să spui că și acolo îi viana. Sunt acum mulți experți care ne critică, trebuie să fim toleranți cu această critică”.

Tofan a cerut instituțiilor responsabile de infrastructura digitală să închidă vulnerabilitățile și să consolideze securitatea sistemelor pentru a face față unor eventuale atacuri

Până acum, 61 de servicii publice digitale au fost restabilite și pot fi accesate prin portalul EVO, în timp ce alte 21 rămân indisponibile. Acestea vor fi repuse în funcțiune treptat, după finalizarea verificărilor de securitate.

În paralel, instituțiile analizează informațiile extrase în timpul atacului pentru a identifica persoanele afectate și tipurile de date compromise.

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