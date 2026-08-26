Punctele de trecere a frontierei Mirnoe –Tabachi Vulcănești –Vinogradovka și-au sistat din nou temporar activitatea la această oră în urma declanșării alarmei pe teritoriul Ucrainei. Participanții la trafic sunt îndemnați să evite deplasările în aceste zone și să opteze, după posibilitate, pentru alte posturi vamale de frontieră, anunță Serviciul Vamal.

Activitatea punctului de trecere Mirnoe-Tabachi, sistată și anterior

Ieri dimineață, mai multe drone de tip Shahed au atacat punctul de trecere a frontierei Vinogradovka din Ucraina, aflat la aproximativ trei kilometri de punctul de trecere Vulcănești din Republica Moldova. În urma atacului, activitatea punctului de trecere a frontierei moldo-ucrainean a fost sistată.

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Tot ieri, poliția de frontieră a anunțat că și punctul de trecere Mirnoe - Tabachi și-a sistat temporar activitatea din cauza declanșării alarmei din partea Ucrainei.

La 21 august, în zona punctului ucrainean de trecere Tabachi a fost un atac cu drone. Atunci, la fel activitatea punctului de trecere a fost sistată.