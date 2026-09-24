Călătorii care folosesc ruta urbană de autobuz nr. 19, care circulă pe itinerarul „strada Valea Crucii – bulevardul Moscova”, trebuie să țină cont de modificări în orarul de circulație.

Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” anunță că, începând cu 26 septembrie 2026, vor fi operate modificări în orarul de circulație al rutei nr. 19 în zilele de odihnă.

Administrația întreprinderii recomandă pasagerilor să țină cont de noul program atunci când își planifică deplasările cu autobuzul.

Informații la dispecerat

Pentru informații suplimentare privind circulația rutei nr. 19 sau a altor rute de autobuz, călătorii pot apela dispeceratul Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” la numărul 022 837 317.