La această oră este trafic majorat de călători și mijloace de transport, la punctul de trecere Giurgiulești-Galați, fiind aglomerată direcția de ieșire din Republica Moldova, anunță Serviciul vamal.

Potrivit Serviciului vamal, șoferii sunt îndemnați să opteze din timp pentru traversarea prin punctelor de trecere Leova–Bumbăta sau Cahul–Oancea.

„Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă”, se arată în comunicatul Serviciului vamal.

Peste 86 de mii de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore

În punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 86 207 traversări, iar cel al mijloacelor de transport 15 420 traversări.

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi:

Aeroportul Internațional Chișinău – 26 552 traversări persoane;

Leușeni – 9 849 traversări persoane;

Sculeni – 8 099 traversări persoane;

Palanca – 6 293 traversări persoane

Giurgiulești-Galați – 6 205 traversări persoane.

În ultimele 24 de ore, pe sensul de intrare în Republica Moldova s-a aplicat refuzul de autorizare a trecerii frontierei de stat pentru 19 persoane străine.