La această oră, atât la vama Sculeni, cât și la vama Giurgiulești–Galați se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport. Șoferii sunt îndemnați să opteze din timp trecerea prin vama Leova–Bumbăta sau Cahul–Oancea.

UPDATE 14:33 La postul vamal Giurgiulești–Galați circulația este normalizată, iar traversarea frontierei se efectuează fără aglomerații.

UPDATE 14:00 Traficul la vama Sculeni a fost fluidizat, iar circulația se desfășoară în condiții normale. În schimb, la vama Giurgiulești–Galați se menține traficul intens pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

La punctul de trecere a frontierei Sculeni, aglomerația se menține la ieșirea și la intrarea în țară. Autoritățile de control au deschis toate pistele disponibile și aplică procedura REVERS, activitatea fiind desfășurată la capacitate maximă pentru fluidizarea fluxului de călători.

O situație asemănătoare se înregistrează și la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Galați, unde fluxul de ieșire din Republica Moldova este unul sporit.

Recomandările autorităților

Șoferii sunt rugați să manifeste răbdare și înțelegere.

Totodată, autoritățile recomandă participanților la trafic să opteze, după posibilitate, pentru puncte alternative de trecere a frontierei, precum punctele de trecere Costești, Leova–Bumbăta sau Cahul–Oancea.

Situația la frontieră timp de o zi

În ultimele 24 de ore, au traversat aproape 80 de mii de persoane și peste 13 mii de vehicule.

Cele mai solicitate puncte rămân Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Palanca și Otaci, unde se concentrează cea mai mare parte a traficului transfrontalier.