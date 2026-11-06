Traversarea frontierei prin punctul de trecere Stânca-Costești va fi temporar întreruptă în dimineața zilei de 6 noiembrie. Măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări tehnice la barajul Stânca-Costești, planificate de partea română.

Potrivit Poliției de Frontieră, lucrările se vor desfășura între orele 08:30 și 11:00. În acest interval, șoferii care intenționează să traverseze frontiera sunt îndemnați să aleagă din timp alte puncte de trecere.

Printre alternativele recomandate se numără punctele vamale Lipcani, Leușeni, Sculeni, Cahul și Leova.

Autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să țină cont de aceste modificări și să-și planifice din timp călătoria.

Peste 52 de mii de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, la frontieră au fost înregistrate 52.914 traversări de persoane și 11.633 de traversări ale mijloacelor de transport.

Cel mai mare flux de călători a fost la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”Chișinău, urmat de punctele de trecere Leușeni și Sculeni.