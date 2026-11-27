Noi tentative de fraudă în Chișinău, unde persoane necunoscute se dau drept angajați ai companiei Energocom și încearcă să convingă consumatorii să încheie contracte de furnizare a gazelor naturale. Cazurile au fost semnalate pe străzile Sprîncenoaia și Pietrarilor. Reprezentanții companiei avertizează că nu au angajați care să meargă din ușă în ușă sau să abordeze oamenii în stradă pentru a încheia astfel de contracte.

Potrivit Energocom, în ultimele zile, compania a primit mai multe sesizări privind persoane care pretind în mod fals că îi reprezintă și care abordează consumatorii, propunându-le sau încercând să încheie contracte de furnizare a gazelor naturale.

Astfel de situații au fost raportate pe străzile Sprîncenoaia și Pietrarilor din capitală. Compania nu precizează dacă au fost înregistrate victime sau dacă cineva a semnat deja documentele prezentate de suspecți.

Ce trebuie să facă oamenii pentru a nu deveni victime

Reprezentanții Energocom subliniază că societatea nu dispune de angajați care să meargă în teritoriu pentru a propune sau a încheia contracte de furnizare a gazelor naturale.

În acest context, consumatorii sunt îndemnați să nu semneze documente prezentate de persoane necunoscute și să nu ofere date personale, copii ale actelor de identitate sau informații bancare.

Pentru a verifica orice solicitare suspectă sau pentru a obține informații despre încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale, cetățenii pot apela Centrul de apel al Energocom, la numărul 1309.

Totodată, dacă suspectează o tentativă de fraudă, oamenii sunt îndemnați să anunțe imediat poliția, apelând 112.