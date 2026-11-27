Astăzi este ultima zi în care cetățenii se mai pot înscrie în programul „Ajutor la Contor” pentru a primi compensații la energie aferente lunii noiembrie. Până acum, peste jumătate de milion de gospodării au depus cereri, iar rezultatele privind eligibilitatea și valoarea ajutorului vor fi anunțate la mijlocul lunii decembrie. Cei care nu reușesc să se înregistreze astăzi vor putea solicita compensații și în lunile următoare, însă acestea vor fi calculate din luna depunerii cererii.

Înregistrarea pentru compensațiile la energie din cadrul programului guvernamental „Ajutor la Contor”, pentru sezonul rece 2026–2027, a început pe 2 noiembrie. Astăzi este ultima zi în care cetățenii se pot înscrie pentru a primi ajutorul aferent lunii noiembrie.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE „La moment avem 570 de mii de cereri care au fost depuse in sistem. Astăzi este ultima zi cîn se mai pot depune cerererile pentru luna noiembrie."

Începând cu lunile următoare, cererile vor putea fi depuse lunar, în perioada 1–25, iar compensația va fi calculată din luna în care a fost înregistrată solicitarea. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, rezultatele privind eligibilitatea și valoarea ajutorului vor fi comunicate la mijlocul lunii decembrie, când sunt programate și primele plăți.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE „În jurul zilei de 10-11 decembrie vom veni cu o conferință de presă în care vom anunța numărul familiilor care s-au calificat, ce comensații vor primi, care este compensați medie și ce gospodării s-au calificat."

Decizia poate fi verificată în Cabinetul personal de pe platformă compensatii.gov.md. Cei care au depus cererea prin intermediul asistentului social vor putea afla rezultatul de la acesta. Compensațiile vor fi acordate pentru perioada noiembrie 2026 – martie 2027 și vor varia între 500 și 1.000 de lei pentru gospodăriile care se încălzesc cu gaze sau energie termică, respectiv între 500 și 800 de lei pentru cele care folosesc energie electrică sau combustibili solizi. Totodată gospodăriile care beneficiază de compensații la energie nu vor putea fi deconectate de la gaze, căldură sau electricitate pentru neachitarea integrală a facturilor, dacă respectă anumite condiții.

