S.A. „Energocom” avertizează cetățenii cu privire la noi tentative de fraudă comise în numele companiei. Potrivit instituției, în ultima perioadă au fost semnalate mai multe cazuri în care persoane necunoscute merg la domiciliul oamenilor, pretinzând că sunt reprezentanți ai Energocom și solicitând informații confidențiale sub diverse pretexte.

Escrocii susțin că efectuează verificări ale contoarelor de gaze naturale sau că este necesară actualizarea unor informații despre consumatori. Profitând de aceste pretexte, aceștia încearcă să obțină date cu caracter personal, inclusiv informații din buletinul de identitate, date bancare și alte informații sensibile.

Energocom: Nu avem echipe mobile și nu solicităm date confidențiale

Reprezentanții Energocom atrag atenția că instituția nu are echipe mobile care să desfășoare activități pe teren și nu solicită nici telefonic, nici prin vizite la domiciliu copii ale actelor de identitate, date bancare sau alte informații personale ale cetățenilor.

„S.A. «Energocom» nu dispune de echipe mobile care activează în teritoriu și nu solicită, nici telefonic și nici prin vizite la domiciliu, informații personale, date bancare sau copii ale actelor de identitate”, precizează compania.

Recomandările companiei pentru evitarea fraudelor

În acest context, compania îndeamnă populația să dea dovadă de prudență, să nu ofere informații confidențiale persoanelor necunoscute și să nu permită accesul în locuință celor care nu își pot dovedi oficial identitatea.

Totodată, cetățenii sunt sfătuiți ca, în cazul în care au suspiciuni privind identitatea unor presupuși reprezentanți ai companiei, să verifice informațiile exclusiv prin canalele oficiale ale Energocom.

Unde pot fi raportate tentativele de fraudă

Pentru informații suplimentare sau clarificări, consumatorii pot apela Centrul de Apel al S.A. „Energocom”, la numărul 1309, iar în cazul unei tentative de fraudă sunt îndemnați să anunțe imediat autoritățile, apelând Serviciul de Urgență 112.