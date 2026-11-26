Moldovenii primesc noi mesaje false prin SMS, care pretind a fi trimise de instituțiile statului. Prin aceste acțiuni, escrocii urmăresc să fure date personale și financiare sau să infecteze telefoanele utilizatorilor.

Potrivit Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, mesajele conțin linkuri care duc către un site fals, ce imită platforma MPay. Cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze linkuri suspecte și să nu introducă date personale sau bancare.

Autoritățile spun că instituțiile statului nu solicită astfel de informații prin SMS. Dacă primesc notificări despre amenzi sau plăți, oamenii trebuie să le verifice doar pe paginile oficiale ale instituțiilor.

În primele opt luni ale acestui an, victimele escrocheriilor din Republica Moldova au raportat pierderi de aproape 390 de milioane de lei, cu 118 milioane mai mult decât în tot anul trecut.